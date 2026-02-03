Szánthó Miklós: Tovább építi a "választási csalás" hamis mítoszát a baloldal

Tovább építi a "választási csalás" hamis mítoszát a baloldal, most épp Magyar Péter új tanácsadójának SZDSZ-es felesége, Szelényi Zsuzsa, aki szerint az a baj, hogy "túl sok az ukránellenes üzenet" a kormánypárt kampányában - közölte az Alapjogokért Központ főigazgatója Facebook-bejegyzésében hétfőn.

Szánthó Miklós a posztban azt írja, hogy a baloldal a korábbiakhoz hasonlóan, újra elkezdte építeni a "választási csalásról" szóló mítoszt, hogy "előrecsomagolt magyarázattal tudjon majd szolgálni a vereségre".

A főigazgató megjegyezte: Bajnai Gordon korábbi üzlettársa és Gyurcsány Ferenc volt tanácsadója, Karvalits Ferenc lett a Tisza új tanácsadója, felesége, Szelényi Zsuzsa, korábbi SZDSZ-es politikus, a CEU oktatója hosszú, "torzításokkal és félinformációkkal tűzdelt írást tett közzé a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok által is finanszírozott Carnegie Alapítvány honlapján". "Nem egy fülszöveg egy összeesküvés-elméletről szóló krimiből, ez maga a gyakorlat" - tette hozzá.

A cikk felütése szerint a jobboldal "a választási manipuláció példátlan módszereit fogja bevetni, amelyeket érdemes Európa-szerte szorosan figyelemmel kísérni" - írta a főigazgató.

Szánthó Miklós szerint a cikkben Magyar Péter fényezése mellett a "szokásos lózungvádak" szerepelnek, mint a "feltűnő aszimmetria", a "nagyszabású támogatások a középosztálynak" (tanárok béremelése, többgyermekes nők jövedelemadó-mentessége, nyugdíjemelés) és "pártos média ökoszisztéma" után jön az igazi "bizonyíték" a "választási csalás" előkészületére.

Úgy vélte, Szelényi Zsuzsa szerint a jobboldal kampánya "konspirációs narratívát" népszerűsít azzal, hogy Zelenszkij a háború és a külső nyomás megtestesítője, Magyar Péter az ő belpolitikai szövetségese, valamint azzal, hogy sok az "ukránellenes" üzenet, melyek ráadásul a "háború és a bűnözés apokaliptikus jelenetei" mutatják, és koporsóban hazatérő katonákat ábrázolnak.

"Igen, jól értjük: Magyar Péter köre Soros blogján azzal érvel, hogy Magyarországon nem demokratikus a választási rendszer, mert a jobboldal ellenzi a háborút, elutasítja Ukrajna magyar adófizetői pénzekből történő finanszírozását és az ukrán elnök beavatkozási kísérleteit" - jegyezte meg Szánthó Miklós.

Majd úgy fogalmazott, hogy nyolc éve azért volt választási csalás, mert túl sok volt a migrációellenes üzenet, négy éve azért, mert "túl sok volt a genderellenes üzenet", most azért, mert túl sok az "ukránellenes".

"Gratulálunk. Vagy ahogy Bajnai Gordon és Orbán Anita mondta a Globesec-en: szlává, Ukraini!" - zárta bejegyzését Szánthó Miklós.