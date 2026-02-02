Orbán Viktor Mórahalom polgármesterével tárgyalt

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (elöl, k), Lázár János építési és közlekedési miniszter (b), Nógrádi Zoltán (Fidesz-KDNP) polgármester (b6) és Mihállfy Béla, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője (hátul, j3) Mórahalmon, a polgármesteri hivatalban 2026. február 2-án. A kormányfő a polgármesterrel tárgyalt a következő ciklus kormányzati terveiről és a település fejlesztéséről.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos