Orbán Viktor megközelíthetetlen?

A magyarok közel fele (46 százalék) Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb kormányfőnek, s csak alig több, mint harmaduk (35 százalék) gondol így Magyar Péterre. Hiába közeleg a választás, a miniszterelnök-jelöltek közötti különbség változatlanul hatalmas – olvasható a Nézőpont Intézet hétfő reggeli elemzésében.

Az elemzésben emlékeztetnek, az országgyűlési választás politikai értelemben miniszterelnök-választás is, a választópolgárok jogi értelemben ugyan pártlistákat és választókerületi képviselőket támogatnak, valójában arról is döntenek, ki legyen Magyarország kormányfője, vette észre a hirado.hu.

Hetven nappal a választás előtt azonban úgy tűnik, Magyar Péter hátránya a miniszterelnöki alkalmassági versenyben behozhatatlan – írták.

A Nézőpont Intézet januári kutatásában arra az eredményre jutottak, hogy a négy megnevezett jelölt közül, a választókorú magyarok 46 százaléka nevezte Orbán Viktort a legalkalmasabbnak, s csak a megkérdezettek 35 százaléka Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét.

Ez az adat megfelel az októberinek: Orbán Viktor akkor is 11 százalékpontos előnyben volt Magyar Péterhez képest (novemberben az előny, átmenetileg 15 százalékpontra nőtt). Orbán Viktor támogatottsága különösen magas az idősebbek és a falvakban lakók körében – írták. Ezenfelül, a hatvan év feletti, 2,5 millió honfitársunk 57 százaléka, míg a községekben élő 2,3 millió honfitársunk 58 százaléka Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb kormányfőnek – vonta le a következtetést a Nézőpont Intézet.

Figyelmet érdemel az elemzés szerint az is, hogy az egzisztenciális küzdelmet folytató Demokratikus Koalíció elnöke és természetes miniszterelnök-jelöltje is a választók négy százalékának támogatását élvezi. Ezek alapján arra a következtetésre jutnak, hogy a párt Dobrev-plakátokba helyezett reménye a parlamenti küszöb átlépésére akár megalapozott is lehet.

Toroczkai László miniszterelnöki ambícióit szintén a választók 4 százaléka támogatja, de a Mi Hazánk a Nézőpont Intézet pártpreferencia kutatásai alapján – szemben a DK-val – biztos bejutó lehet így is. Azaz nemcsak Toroczkai miniszterelnökségét kívánókból áll a párt bázisa. A megkérdezettek 11 százaléka nem tudott vagy nem akart a négy név közül legalkalmasabb miniszterelnököt választani.