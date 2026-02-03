Már vidéken is érkezik a postaládákba a nemzeti petíció

Budapest után most már vidéken is postázzák a nemzeti petíciót – jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalára hétfőn feltöltött videójában.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: a petíció sorsdöntő kérdésről szól, „a tét óriási”.

A politikus közölte: „Brüsszel a fejünk felett akar dönteni rólunk, el akarja venni a magyarok pénzét, hogy abból háborút finanszírozzon, hogy Ukrajnát finanszírozza”.

„Ma már mindenki számára világos: Brüsszel háborút akar, és nem elég nekik az az irgalmatlan mennyiségű pénz, amit már eddig is Ukrajnára költöttek, még többet akarnak odaadni a korrupcióban úszó ukrán államnak. És ezt a pénzt a tagállamoktól hajtanák be, Magyarországtól is” – fogalmazott.

Hidvéghi Balázs hozzátette: „egy brüsszeli bábkormány pedig parancsszóra nyitná a kasszát Brüsszelnek és Ukrajnának és fizetne.”

A politikus ezért arra kér mindenkit, hogy csatlakozzon a nemzeti petícióhoz, álljon ki Magyarországért és küldje vissza a kipostázott küldeményt. „Üzenjük meg együtt jó hangosan, mi magyarok nem fizetünk a háborúra, nem fizetünk Ukrajnára, és nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt” – mondta. Úgy vélte, „minél többen mondjuk ki, hogy nem fizetünk, annál erősebb lesz a magyarok hangja”.