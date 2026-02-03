Belföld
Magyarországon ma még biztonságban vannak a fiatalok
De ez egy rossz döntéssel megváltozhat
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszélt: „egy újabb magyar fiatal lett áldozata az ukrajnai kényszersorozásoknak”, akit ismert betegsége ellenére bekényszerítették a hadseregbe.
„Csak a béke ad védelmet. Ezért a biztos választás a Fidesz” – mondta.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a bejegyzésében jelezte: együttéreznek az elhunyt fiatal hozzátartozóival.