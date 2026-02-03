2026. február 3., kedd

Előd

EUR 380.55 Ft
USD 320.79 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Magyarországon ma még biztonságban vannak a fiatalok

De ez egy rossz döntéssel megváltozhat

MH/MTI
 2026. február 3. kedd. 0:07
Megosztás

Magyarországon ma még biztonságban vannak a fiatalok, nem fenyegeti őket a sorozás, de ez egy rossz döntéssel megváltozhat április 12-e után – mondta a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalára hétfőn feltöltött videójában.

Magyarországon ma még biztonságban vannak a fiatalok
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszélt: „egy újabb magyar fiatal lett áldozata az ukrajnai kényszersorozásoknak”, akit ismert betegsége ellenére bekényszerítették a hadseregbe.

„Csak a béke ad védelmet. Ezért a biztos választás a Fidesz” – mondta.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a bejegyzésében jelezte: együttéreznek az elhunyt fiatal hozzátartozóival.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink