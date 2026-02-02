Hétfőtől ismét lehet pályázni munkahelyi bölcsődék létrehozására – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára hétfőn a TV2 Mokka című műsorában.

Koncz Zsófia elmondta, a munkahelyi bölcsődei pályázatot 2025-ben írták ki, most az 1,3 milliárd forintos keretből maradt 337 millió forintra lehet pályázni a négy, legkevésbé fejlett régióból.

Hozzátette, a pályázattal meg tudják duplázni a munkahelyi bölcsődék számát, amelyek korábban 302 férőhellyel működtek. A pályázók eddig 240 férőhelyre nyertek el támogatást, az újabb kiírással pedig tovább nőhet a férőhelyek száma.

Kitért arra, hogy a kormány 2010-hez képest országosan 32 500-ról 71 ezerre emelte a férőhelyek számát, az akkori 326 településsel szemben 1260 településen van bölcsőde. „Ez nagyon fontos, hiszen egymillió munkahelyet létrehoztunk, nagyon sok kisgyermekes édesanya munkába állt, és nekünk itt kell segíteni” – fogalmazott.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy a kormány januártól megduplázta a családi adókedvezményt, ami egymillió családot érint. A kedvezmény egy gyermek esetén 20 ezer, két gyermek esetén 80 ezer, három gyermek esetén 198 ezer forintra emelkedett. Az édesanyák szja-mentességét a kétgyermekes édesanyák esetében lépcsőzetesen vezetik be, most 120 ezer 40 év alatti anya vált szja-mentessé, esetükben az átlagkeresetnél a személyi jövedelemadó (szja) összege havonta 109 ezer, évente 1,3 millió forintot jelent, ami „nagyon jelentős anyagi támogatás”.

Bővítették a 30 év alatti egygyermekes édesanyák szja-mentességét is. A családi adókedvezmény duplázása és az szja-mentesség egy 30 év alatti, egygyermekes édesanyánál havonta 129 ezer, egy kétgyermekes, 40 év alatti édesanyánál 189 ezer, a háromgyermekeseknél 307 ezer forintot jelent havonta – ismertette Koncz Zsófia.