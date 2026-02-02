Díjat kaptak a társadalom hősei

A kormány számára a civil munka területén az értékteremtés, a közösség létrehozása és működtetése a legfontosabb – hangsúlyozta a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára hétfőn Budapesten, az Értékteremtő Közösségekért Díj átadásán.

Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára (j1), Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára (b), és az Értékteremtő Közösségekért Díjjal elismert Plüss Kommandó Alapítvány vezetője, Nyilka Ildikó, valamint Kisari Károly, a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnöke a díj átadásán a Miniszterelnökség épületében

Szalay-Bobrovniczky Vince emlékeztetett: a kormány civil díját, amit Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter alapított, 2020-ban adták át először.

Az elismerést, amelyet évente egy természetes személy és egy civil szervezet kaphat meg közösségépítő és értékteremtő munkájáért, idén Kisari Károlynak, a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnökének és a Plüss Kommandó alapítványnak ítélték oda.