A kormány hosszútávú tervei

A kormány azt szeretné, ha Magyarország 2030-ra Európa 10 leginnovatívabb országának egyike, 2040-re pedig a világ 10 leginnovatívabb országának egyike lenne – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) vezetője hétfőn Gödöllőn, egy gazdasági évnyitó konferencián.

Hankó Balázs közölte, hogy a magyar innováció részeként tekint a kormány az egyetemek megújulására, arra, hogy már 12 magyar egyetem tartozik a világ legjobb öt százalékába. Hozzátette, hogy a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) a világ 100 legjobb egyeteme között van.

Magyarország 96. a világ demográfiai rangsorában, de a GDP tekintetében a 49. helyen van. A magyar innováció a világ 33. helyén van, de 13. az olimpiai érmek és 11. a Nobel-díjasok számában. Tizedik helyen szerepel az ország a kutatói tehetségek rangsorában és 9. és 5. a fizika és a matematika diákolimpián elfoglalt helyek számában, amit már csak a magyar kultúra első helye az, ami felülmúlhat - mondta.

A miniszter közölte: az innovatív vállalatok a GDP 64 százalékát, az exportértékesítés 68 százalékát adják. Hozzátette, hogy a foglalkoztatás 54 százaléka is az innovatív vállaltoknál valósul meg, és "ahol innováció van, ott magasabb munkabért is fizetnek".

Hankó Balázs közölte: "a cél az, hogy meghatározó területeken, így az agrárium területén, az egészségipar területén is olyan science parkok jöjjenek létre, amelyek (...) közös vállalati és egyetemi innovációs és fejlesztési struktúrát jelentenek." Hozzátette, hogy a világ kockázati tőkéjének 5 százaléka található az Európai Unióban, nagyobb része az Egyesült Államokban és Kínában.

A kormány meghatározó területeken elindította a kockázati tőke bevonását, hogy az egyetemek és a vállalati innováció ezáltal erősödjön - fűzte hozzá Hankó Balázs.

A miniszter felhívta a figyelmet a duális képzésre, amelyben a szakképzés jár az élen. Minden második felsőbb éves fiatal vesz részt duális szakképzésben, ami adókedvezményeket biztosít a vállalati szektornak. Tavaly megközelítőleg 115 milliárd forintnyi adókedvezményt hozott a szakképzés a szektornak, de ezt a felsőoktatásban is erősíteni kell, elérve azt, hogy a fiatalok, ha már az egyetem mellett dolgoznak, akkor azt szakirányban, -rendszerben és -struktúrában tegyék - fűzte hozzá.

Hankó Balázs elmondta, hogy a kooperatív doktori képzésnél is fontos, hogy az vállalati együttműködésben történjen meg. A kormány a doktori ösztöndíjakat is megemelte, így bruttó 650 ezer forintos doktori ösztöndíj is elérhető - tette hozzá.

A miniszter azt mondta, hogy folyamatosan növeli a kormány a kutatási innováció finanszírozását, a cél, hogy a GDP 3 százalékát fordítsa Magyarország majd K+F-re, egyharmadát, ahogy most is, állami, kétharmadát meg piaci források bevonással. Hozzátette, hogy "ebben erősítenünk kell", ezért 340 milliárd forintot pályáztatnak meg az innováció támogatására.