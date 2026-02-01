Soltész Miklós: tele van a világ féligazságokkal és békétlenséggel

Tele van a világ féligazságokkal, békétlenséggel és rágalmakkal, ezekre a választ a kereszténységen keresztül adhatjuk meg, akár a békesség tekintetében, akár pedig az igazság hirdetésében – jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap Miskolcon, a megújult hejőcsabai református templom átadóján.

Soltész Miklós hozzátette, ezért is fontos az, hogy az egyházak minden támogatást megkapjanak. Az államtitkár újságíróknak nyilatkozva elmondta, Miskolcon 20 templomot, továbbá 10 egyházi óvodát és iskolát újítottak fel vagy építettek.

„Innen jön a béke, a békesség, az igazság és innen jön az a nyugalom, amire oly nagy szüksége van az emberiségnek, nekünk is, magyaroknak egyaránt” – fogalmazott az államtitkár.

Soltész Miklós úgy fogalmazott, a torony már az összedőlés határán állt, a munkálatok sikeres befejezéséért köszönet illeti a helyi gyülekezet és közösséget, valamint Csöbör Katalint, a térség fideszes országgyűlési képviselőjét, akik fantasztikus munkát végeztek.

Az államtitkár rámutatott, a hejőcsabai református templom mellett korábban egy református óvoda is épült. Az ilyen intézmények nemcsak a református vagy katolikus hívek gyermekeit fogadják, hanem mindenkit, ezért is fontos ezek fejlesztése, építése – tette hozzá.

Soltész Miklós az MTI-nek elmondta, 2010 óta 3800 templomot újítottak fel a Kárpát-medencében az egyházakkal és a közösségekkel közösen és kétszáz újat is építettek. Azt mondta, ez a gondolkodás „szembe megy azzal az őrült folyamattal”, amiben Észak- és Nyugat Európában a templomokból diszkót, szórakozóhelyet, mászófalakat, adott esetben mecsetet építenek.

„Ez is mutatja Európa egy részének az állapotát, azt, hogy sem a vadliberális diktatúrával szemben, sem pedig a muszlim előretörésével nem tudnak fölmutatni semmit” – mondta.

Úgy fogalmazott, reméli, hogy abból az ezer év kereszténységből, amit megéltünk a Kárpát-medencében és megtartott minket magyarnak, most mi vissza tudunk adni. „Én hiszem, hogy ebben nekünk szerepünk és feladatunk is van” – közölte.

Hozzátette, amíg Nyugat-Európában „az őrülteknek a háza tombol”, addig nekünk józan döntéseket kell hozni az itt élő emberek, fiatalok, a gyermekeink és unokáink érdekében.

Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédében hangsúlyozta, a közel százéves templomtorony felújítása a kormány, az egyház, a helyi közösség és a gyülekezet összefogásának eredménye. Felidézte, korábban nem mindig volt biztosított az egyházak támogatása, ma viszont olyan kormány van, amelyre számítani lehet „és ez reményt ad a további fejlesztésekhez”. Kiemelte, bízik abban, hogy közös munkával az épített örökség és a templomok megújítása is folytatódhat.

Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke elmondta, a templomtorony felújítása mellett a hálaadó istentiszteleten azt is ünneplik, hogy a lelkipásztor és a gyülekezet közös útja 25 esztendőre tekint vissza. A hejőcsabai református templom tornya mintegy százmillió forintból újult meg, a munkálatokat a kormány 80 millió forinttal segítette.