Belföld

Több ezer ukrán menekült lépett tegnap az ország területére

A beléptetettek közül a rendőrség 14 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást

MH/MTI
 2026. január 31. szombat. 22:37
Az ukrán-magyar határszakaszon 3444-en léptek be Magyarországra pénteken – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Guillermo Arias

A beléptetettek közül a rendőrség 14 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért – áll a közleményben.

