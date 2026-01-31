Télies időt hoz a hétvége

A hétvégi napok időjárásában a felhőké és a csapadéké lesz a főszerep, ám halmazállapotában a csökkenő hőmérséklet hozhat változást. Jövőhét elejére ismét télies ruhába öltözhet az ország.

Ismét szükség lehet a hókotrók munkájára

Szombaton napközben még inkább eső formájában várhatjuk a csapadékot az Északi-középhegység és a Bakony kivételével ahol már hó, havas eső sem kizárt.

Ahogy a nap végefelé visszaesik a hőmérséklet egyre többfelé válthatja havas eső, hó az esőzést az ország észak-keleti felén, majd egyre nagyobb kiterjedésben nyugat felé haladva lépheti át a Dunántúlt a hóhatár.

Halmazállapotváltáskor ónos eső sem kizárt így fokozott óvatosságra lesz szükség az utakon!

Vasárnap délutánra az Alföld és a nyugati országrész kivételével vékony hólepel boríthatja majd a tájat, míg az ország északibb régióiban néhány centis hótakaró sem kizárt.

Hétfő estig élvezhetjük a télies időjárást, ugyanis ekkora még egy hullámban pár centi friss hótakaró hullhat országosan, majd kedden egy melegfront hatására egyenlőre búcsút mondhatunk a télnek és várhatóan a hét második felében enyhébb de annál szelesebb napok jöhetnek.