Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy bármit ránk kényszerítsenek!

A kormány soha nem fogja elfogadni, hogy ránk kényszerítsék a kábítószerek legalizálását, sem mást, ami káros vagy rossz a magyar embereknek – erről beszélt felszólalása elején Orbán Viktor a digitális polgári körök hatvani háborúellenes gyűlésén.

A miniszterelnök felidézte, hogy Hatvanban a cukorgyárnál volt egy gettó, ahonnan elhurcolták a zsidókat, beszélt a sorozásokról, a várost ért szövetséges bombatámadásról és a vörös hadsereg megszállásáról, így – mint mondta – ez a város pontosan tudja, mit jelent a háború, a kormány pedig eltökélt: ezek a borzalmak nem ismétlődhetnek meg, ezért határozottan kiáll a béke mellett.

Kérdésre válaszolva Orbán Viktor elmondta, Magyarország jó úton jár, az elektromobilitásé a jövő, és a kormány időben kezdte meg a felkészülést, az átállás támogatását. Mint mondta, a magyar gépjárműgyártás egy régi, elhallt ágát is sikerült életre kelteni: lesz magyar teherautógyártás a Rába visszatérésével. Tehát szerinte nem elhagyni kell az autógyártást, hanem alkalmazkodni a piaci igényekhez, ez pedig megtörtént.

A cigányságról szólva felidézte, hogy a kormány kötött egy társadalmi szerződést a cigánysággal. Ennek látható eredményei vannak, nagyon sok cigány család lépett a polgárosodás útjára: a szülők dolgoznak, a gyerekek tanulnak. Sikerült megduplázni a felsőfokú végzettséggel és az érettségivel rendelkezők számát is. Hangsúlyozta: ez nem azt jelenti, hogy a helyzet jó, hanem azt, hogy sokat javult, de bőven van még tennivaló.

Orbán Viktor kiemelte: soha nem fogja hagyni, hogy ebben az országban bárkinek visszavágják a szárnyát, mindenkinek olyan sorsa lesz, amilyet megérdemel, és amiért megdolgozott. Kitért a gyöngyösi Lázárinfo megzavarására is, ahol, mint mondta olyan bűnözők igyekeztek megfélemlíteni az embereket, akik korábban embert öltek, raboltak, szexuális erőszakot követtek el.

Újabb kérdésekre válaszul a miniszterelnök elmondta, hogy a szociális tűzifaprogram esetében a kormány a forrást biztosítja, de az igények felvétele és kielégítése önkormányzati hatáskör. Ezt azért volt fontos tisztázni, mert valaki arra panaszkodott, hogy megtagadták tőle a tüzelőt. Kifejtette azt is: a kormány az energiacégek és a bankok profitjának egy részét „veszi” el, és osztja vissza például a rezsicsökkentés formájában. Ez a rendszer viszont csak addig tartható fenn, amíg van orosz gáz, más forrásból ugyanis annyival drágábban lehete beszerezni, hogy az intézkedést nem tudnák fenntartani.

Orbán Viktor szerint a piac és a profit célja, hogy az embereknek legyen munkájuk, amiből meg tudnak élni, amiből saját lakást vagy házat tudnak venni, és végül méltósággal vonulhasson nyugdíjba. Túl sok helyen és túl sokat nem szabad beavatkozni a piac működésébe, de amikor ezek veszélybe kerülnek, akkor be kell – tette hozzá.

A kormányfő beszélt arról is, hogy Ukrajna felvétele az EU-ba gazdasági és biztonsági problémát is jelentene egyszerre, hiszen, ha tag lenne, most minden uniós ország háborúban állna Oroszországgal. Ennél is súlyosabb lenne azonban Ukrajna NATO-tagsága, ami világháborúhoz vezetne. Visszautalt arra is, hogy Magyarország segíti az ide menekült ukránokat, kész segíteni a béke elérésében, és nem utasítja el, hogy Ukrajna és az EU kössön valamilyen megállapodást, de az uniós tagságot nem tudja és nem is fogja támogatni.

Emlékeztetett arra is, hogy az európai emberek ugyanígy gondolkodnak, ők sem akarnak háborút, viszont – még ha fogyatkozó arányban is – elhiszik a helyi eliteknek, hogy a háború támogatása egy fillérjükbe sem fog kerülni, és nem állhat elő olyan helyzet, amikor európai katonáknak kell a frontra menniük.

Aggódó kérdésekre válaszul Orbán Viktor felhívta a figyelmet: a migrációs válság kezdetén az európai politikusok és az ellenzék ugyanazt csinálták, mint most. Tagadták a válságot, azt mondták, minden rendben lesz, és hazudik, aki riogat. Aztán láttuk, hova vezetett mindez, és ma már Nyugat-Európában is azon gondolkodnak a kormányok, hogyan szabadulhatnának meg az illegális migránsoktól arcvesztés nélkül. A háborúval szerinte ugyanez a helyzet, most tagadják, hogy milyen sokba kerül, hogy ha ezen az úton haladunk tovább, akkor bele fogunk sodródni.