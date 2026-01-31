2026. január 31., szombat

Belföld

Orbán Viktor a boszniai Szerb Köztársaság elnökével tárgyalt

A Szent Száva-napi Bál alkalmából látogatnak Magyarországra

MH/MTI
 2026. január 31. szombat. 18:49
Frissítve: 2026. január 31. 19:03
Orbán Viktor miniszterelnök szombaton hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökét, a Független Szociáldemokraták Szövetsége (SNSD) párt elnökét és Ana Trišić Babić asszonyt, a boszniai Szerb Köztársaság ügyvezető elnökét.

Orbán Viktor a boszniai Szerb Köztársaság elnökével tárgyalt
Orbán Viktor miniszterelnök (j3) tárgyalt Ana Trisic Babiccsal, a boszniai Szerb Köztársaság ügyvezető elnökével (b) és Milorad Dodikkal, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökével, a Független Szociáldemokraták Szövetsége (SNSD) párt elnökével (b2) a Karmelita kolostorban 2026. január 31-én
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Milorad Dodik és Ana Trišić Babić a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és az Országos Szerb Önkormányzat által szervezett Szent Száva-napi Bál alkalmából látogat Magyarországra.

