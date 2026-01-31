Orbán Viktor a boszniai Szerb Köztársaság elnökével tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök (j3) tárgyalt Ana Trisic Babiccsal, a boszniai Szerb Köztársaság ügyvezető elnökével (b) és Milorad Dodikkal, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökével, a Független Szociáldemokraták Szövetsége (SNSD) párt elnökével (b2) a Karmelita kolostorban 2026. január 31-én

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán