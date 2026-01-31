Mondjuk nemet a háborúra, a kollektív bűnösségre és mondjunk igent a békére, a békességre, hogy ne kelljen soha többé jóvátenni azt, amit el sem követtünk – jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton Szerencsen a regionális málenkij robot emlékműnél tartott megemlékezésen.

Soltész Miklós úgy fogalmazott, a mai kor ördögi módon hasonlít a 80-85 évvel ezelőtti szörnyűséges időszakhoz, nem engedhetjük meg, hogy az visszatérjen és „őrültek játékszerei legyünk”.

Az államtitkár emlékeztetett, az országban csaknem húsz gyűjtőtábor működött, a szerencsiből mintegy 250-300 ezer embert hurcoltak el málenkij robotra. Hozzátette, a „kicsi munkának” az emléke, annak gyötrelme egy egész életen át megbélyegezte azokat, akiket meghurcoltak.

Soltész Miklós kijelentette, számos közösség és település viszi tovább a múltat, a gulág táborok történetét pedig egy egész nemzet írta vérrel és könnyekkel.