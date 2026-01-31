Belföld
Mondjunk igent a békére, a békességre
Mondjunk nemet a háborúra, a kollektív bűnösségre
Soltész Miklós úgy fogalmazott, a mai kor ördögi módon hasonlít a 80-85 évvel ezelőtti szörnyűséges időszakhoz
Fotó: Facebook/Soltész Miklós
Soltész Miklós úgy fogalmazott, a mai kor ördögi módon hasonlít a 80-85 évvel ezelőtti szörnyűséges időszakhoz, nem engedhetjük meg, hogy az visszatérjen és „őrültek játékszerei legyünk”.
Az államtitkár emlékeztetett, az országban csaknem húsz gyűjtőtábor működött, a szerencsiből mintegy 250-300 ezer embert hurcoltak el málenkij robotra. Hozzátette, a „kicsi munkának” az emléke, annak gyötrelme egy egész életen át megbélyegezte azokat, akiket meghurcoltak.
Soltész Miklós kijelentette, számos közösség és település viszi tovább a múltat, a gulág táborok történetét pedig egy egész nemzet írta vérrel és könnyekkel.