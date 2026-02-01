Mintaértékű a kapcsolat a szerbek és a magyarok között

Évszázadok óta a legjobb, mintaértékű kapcsolatot sikerült kialakítani a szerbek és a magyarok között - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton Budapesten, Szent Száva ünnepe alkalmából tartott eseményen.

A béke törékeny, ezért mindenkit arra kért Soltész Miklós, hogy vigyázzon rá

Soltész Miklós az önálló szerb ortodox egyház megalapítójának emléknapja alkalmából a Szerb Országos Önkormányzat és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye által szervezett ünnepségen arról beszélt, a szerbek és a magyarok is tudják, milyen a békétlenség, a kereszténység elleni támadás, ugyanakkor az elmúlt másfél évtizedben megtapasztalhatták, milyen békében élni, amikor templomok, iskolák, kulturális intézmények épülnek és újulnak meg.

Köszönhető mindez a magyarországi szerb közösségnek is - emelte ki az államtitkár, hozzátéve, hogy a béke azonban törékeny, ezért mindenkit arra kér, hogy vigyázzon rá a közösségében, az országában, az egyházon belül és a népek között.

„Mert akkor leszünk méltók Szent Szávához, ha mindezt meg tudjuk valósítani” - mutatott rá Soltész Miklós.

Kiss-Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára úgy fogalmazott, Szent Száva kivételes örökséget hagyott a szerb nemzetre, szellemi és erkölcsi tekintélye nem csupán intézményeket teremtett, hanem olyan lelki és kulturális alapokat rakott le, amelyek nemzedékeken át megtartó erővé váltak.

Szent Száva munkássága túlmutat saját korán, ma is élő üzenet mindenkinek, hogy a tudás, a hit és a felelősség egysége képes tartós értéket teremteni - emelte ki.

Hozzátette, Szent Száva öröksége olyan értékeket hordoz, amelyet nemcsak a szerbek, hanem a magyarok is magukénak vallhatnak a 21. században: a hazaszeretet, a tudás tisztelete és a kultúra erejébe vetett hit.

Az ünnepségen átadták a Szent Száva és Thököly Száva díjakat, Milorad Dodik volt boszniai szerb elnök pedig a Magyarországi Szerbekért Érdemrendet vehette át.