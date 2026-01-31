Megállapodás a Cirkuszművészeti Központ és a Gondosóra program között

Együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ és a Gondosóra program szombaton Budapesten.

Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója (j) és Juhász Roland, a Gondosóra program vezetője együttműködési megállapodást írt alá a Fővárosi Nagycirkuszban, a 16. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál előadásán 2026. január 31-én

A 16. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál szombati előadásán elhangzott: az aláírással a felek megerősítik közös elköteleződésüket a Gondosóra program népszerűsítése, az idősek megfelelő támogatása és életminőségük javítása érdekében megvalósuló hosszú távú együttműködésben.

A Gondosóra program és a cirkuszművészet értékrendje számos ponton találkozik. Az idősek iránti figyelem, az életút és a tudás megbecsülése, valamint a gondoskodás felelőssége alapérték mindkét fél számára – emelték ki az eseményen.

A Fővárosi Nagycirkusz mindig is kiemelt figyelmet fordított az idős artistákra, egykori mesterekre és példaképekre. A cirkusz ajtaja mindig nyitva áll előttük, segítik és támogatják őket – hangzott el.

Az együttműködésről szóló dokumentumot Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója és Juhász Roland, a Gondosóra Program vezetője írta alá.