Visszafogja a háború a gazdaságot

A szomszédunkban zajló háború elhúzódása visszafogja a gazdasági növekedést. A kormány mindent megtesz, hogy a háború negatív hatását semlegesítse, a magyar gazdaság teljesítményét pedig növelje – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A tárca közleménye szerint a kormány a belgazdaságra képes hatni, a fogyasztásösztönző kormányzati intézkedések eredményeképpen 2025-ben 5 százalékkal bővült a fogyasztás, ami 2 százalékponttal húzta fel a GDP teljesítményét. Ezen kormányzati intézkedések nélkül a magyar gazdaság teljesítménye recesszióba fordult volna, ezért ezeket meg kellett lépni. A kormány így képes volt arra, hogy a háború és a gyenge német gazdaság negatív hatásait ellensúlyozza. A kormány – Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére – békegazdaságot épít, mert a magyarok pénzének nem Ukrajnában van a helye, hanem a magyar családoknál, nyugdíjasoknál és a hazai kkv-knál – írták.

Az NGM közleménye szerint a fogyasztás élénkítése és a nettó reáljövedelmek emelése érdekében a kormány emeli a béreket (például 11 százalékos minimálbér emelés, ágazati béremelések), csökkenti az adókat (például két és három gyermekes anyák szja-mentessége, családi adókedvezmény megduplázása) és fellép az áremelésekkel szemben (például árréscsökkentés meghosszabbítása és kiterjesztése).

A magyar gazdaság teljesítményéhez a tovább élénkülő fogyasztás, majd egyre erőteljesebben az ipar teljesítményének emelkedése és a beruházások növekedése járulhat hozzá. Mindezt a Demján Sándor Program, a fix 3 százalékos kkv hitel, a 150 új gyár program, valamint a 90 milliárdos kkv adócsökkentés és az éttermeket segítő 100 milliárd forintos akcióterv is támogatja – közölte a tárca.

Az NGM közleménye felidézte: a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 IV. negyedévében az előző év azonos időszakához képest a nyers adatok szerint 0,7 százalékkal, míg a megelőző negyedévhez viszonyítva a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján 0,2 százalékkal nőtt a gazdaság. A tavalyi év egészét tekintve a nyers adatok szerint 0,4 százalékkal bővült a GDP.