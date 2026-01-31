Belföld
Rekordot döntöttek a kormányablakok
A személyes ügyintézés népszerűsége nő
György István jelezte, a tavalyi látogatószám 1,1 millióval magasabb, mint az eddigi rekord.
Az államtitkár úgy fogalmazott, ez jelzi azt, hogy a személyes ügyfélfogadásnak Magyarországon nagy tradíciója van, az ügyfelek igénylik azt, hogy ügyintézővel találkozzanak. Hozzátette, ennek ellenére már százasával mérhető azon ügyek száma is, amit digitálisan, akár otthonról el lehet intézni.
Jelezte, erre a DÁP program is kiválóan alkalmas, és egy „kézben tartott telefonról is nagyon sok mindent tudunk ma már intézni”. E területen is számos fejlesztés zajlik, aminek lezárása után jelentősen bővülnek majd a lehetőségek – fűzte hozzá György István.