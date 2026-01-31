Rekordot döntöttek a kormányablakok

A személyes ügyintézés továbbra is rendkívül népszerű, 2025-ben 15,8 millióan keresték fel a kormányablakokat, ami új látogatottsági rekordot jelent – jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára pénteken Tokajban, a felújított kormányablak átadóján.

Alakszai Zoltán Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei főispán, György István, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára, Rák Józsefné, a Tokaji Járási Hivatal vezetője, Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Posta György Tokaj független polgármestere (b-j) átvágja a nemzeti színű szalagot a tokaji felújított kormányablak átadóján

György István jelezte, a tavalyi látogatószám 1,1 millióval magasabb, mint az eddigi rekord.

Az államtitkár úgy fogalmazott, ez jelzi azt, hogy a személyes ügyfélfogadásnak Magyarországon nagy tradíciója van, az ügyfelek igénylik azt, hogy ügyintézővel találkozzanak. Hozzátette, ennek ellenére már százasával mérhető azon ügyek száma is, amit digitálisan, akár otthonról el lehet intézni.

Jelezte, erre a DÁP program is kiválóan alkalmas, és egy „kézben tartott telefonról is nagyon sok mindent tudunk ma már intézni”. E területen is számos fejlesztés zajlik, aminek lezárása után jelentősen bővülnek majd a lehetőségek – fűzte hozzá György István.