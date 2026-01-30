Növekedik Mosonmagyaróvár és térsége mentési biztonsága és hatékonysága – jelentette ki Nagy István agrárminiszter pénteken a mosonmagyaróvári mentőállomáson, ahol átadtak egy új mentőautót.

Nagy István agrárminiszter, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédet mond a mosonmagyaróvári mentőállomás új mentőautójának átadásán 2026. január 30-án

A tárcavezető, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, hogy az új járművel tovább javul az ellátás és a mentőszolgálat dolgozóinak munkakörülményei.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) flottamegújításának részeként érkezett jármű korszerűen felszerelt, nagyobb terhelést bír, strapabíró futóművel és alvázzal rendelkezik, emellett nagyobb sebességnél, hirtelen manővereknél is stabil és biztonságos.

A miniszter elmondta, a mosonmagyaróvári mentőállomás 37 fős közössége évente több mint hé

tezer alkalommal indul riasztásra, amiből több mint ezer alkalommal azonnali életveszéllyel kell szembenézniük. Hozzátette, a mentőegységek éves szinten több mint háromszázezer kilométert tesznek meg Mosonmagyaróváron és környékén.

Hannes János, az OMSZ Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet regionális igazgatója az új MAN típusú mentőautó korszerű felszereltségéről azt mondta, nyugodtabb, koncentráltabb munkavégzést biztosít a megterhelő műszakokban is. Elektromos hordággyal rendelkezik, ami egyszerre növeli a betegek biztonságát és csökkenti a mentők fizikai terhelését.

Hannes János felhívta a figyelmet arra is, hogy az új mentőautón szerepel az OMSZ új közösségi üzenete, a Na szia mentő! is, amely már 101 új mentőautón látható.

Hozzátette, a program részeként az ország óvodái digitálisan elérhetik azt a kifestő füzetet, amely játékos formában segíti a gyerekeket abban, hogy felismerjék a bajt, értsék a segítségnyújtás jelentőségét, és tudják, mikor kell a mentőket hívni. Ez a kezdeményezés hosszú távon erősíti a bizalmat a mentőszolgálat iránt – mondta.