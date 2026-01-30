Látható a családbarát intézkedések eredménye

A 2010 óta bevezetett családbarát intézkedések eredményeként közel 200 ezerrel több gyermek jött világra, mint amennyi a 2010-es szint változatlan fennmaradása mellett született volna. A most látható folyamatok alapján pedig 2026-ban trendfordulóra számíthatunk – közölte a kulturális és innovációs miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

A feltöltött videóban a miniszter közölte: az ukrajnai háború kitörése óta minden európai országban csökken a születések száma. Magyarországon 2025-ben az előzetes adatok szerint 72 ezer gyermek született, 7,1 százalékkal kevesebb mint 2024-ben. Kiemelte, hogy a magyarok és a magyar kormány háborúellenes és a magyar családok biztonságát szolgáló, családbarát támogatásainak eredményét mutatja, hogy a háborúhoz földrajzilag közelebb lévő V4-es és balti országokban a magyarnál nagyobb mértékű, 9 százalék körüli csökkenést mértek.

A tavalyi évre számolt 1,31-es termékenységi arányszámmal ezen országok közül Magyarországon a legmagasabb a gyermekvállalás – hangsúlyozta.

Úgy folytatta, hogy míg az Európai Unióban (EU) minden negyedik születés esetében az anya migrációs hátterű, „addig mi, magyarok többször is megerősítettük, hogy Magyarországot Magyarországnak akarjuk megtartani”.

Ezért fontos a miniszter szerint, hogy az előbb említett 1,31-es termékenységi arányszám az EU migrációmentes, azaz őshonos édesanyák alapján számolt termékenységi arányszám az átlagánál, ami 1,27 volt, még a háborús fenyegetettség miatti visszaesés ellenére is magasabb.

Szólt arról is, hogy a születésszám csökkenésében meghatározó szerepet játszik a „baloldali ideológiák által vezérelt” Bokros-csomag, amely bő 30 évvel ezelőtt megvonta a családtámogatásokat, és ennek eredményeként akkor visszazuhant a gyermekvállalás, ezért most nem kevesebb mint 344 ezer szülőképes korú édesanya hiányzik.

Fontosnak nevezte, hogy 2010 óta megvalósult családbarát fordulat következtében legalább 200 ezerrel több gyermek született, mintha a 2010-es szinten maradt volna a gyermekvállalás.

„Biztató, hogy azt látjuk, 2025 nyarától elérhető kibővített családtámogatások, mint a családi adókedvezmény megduplázása, vagy az édesanyák esetében jelentősen bővülő személyi jövedelemadó-mentesség az anyagi biztonság mellett a családalapításban is érezteti kedvező hatását, hiszen 2025 utolsó harmadában 13 százalékkal nőtt a házasságkötések száma, ami azért fontos, mert a házasság a gyermekvállalás előszobája. Emellett egyre több várandóst is regisztrálnak, így ez trendfordulót vetít elő a 2026-os évre” – fogalmazott Hankó Balázs.