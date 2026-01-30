Indul az országjárás!

„Gyors reggeli egyeztetés a Szijjártó-csapattal” – írta pénteken Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyarországon hivatalosan is útjára indult az országjárás programsorozat, amelynek kapcsán Orbán Viktor egyeztetett Szijjártó Péter külügyminiszterrel és Gáspár Evelin sajtóreferenssel.

Az egykori közéleti szereplő a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában dolgozik, ahol sajtóreferensi pozícióban és bérezéssel jelenleg Szijjártó Péter közösségimédia-platformjait szerkeszti.

A miniszterelnök kérdésére válaszolva Gáspár Evelin elmondta, hogy lassan két hónapja dolgozik a külügyminiszter mellett.

Gáspár Evelin és a közéleti viták

A találkozó során szóba került Gáspár Evelin múltja is. Kiderült, hogy a nem volt könnyű élete, ugyanis etnikuma miatt, majd később politikai hovatartozása miatt is kritizálták.

„Addig jó, míg piszkálnak” – mondta Evelin, aki szerint ha valamit jól csinálunk akkor piszkálni fognak, ha valamit nem csinálunk jól, akkor nem fognak.

Evelin nem csak etnikuma miatt de politikai hovatartozása miatt is kapott hideget meleget.

„Azzal is hogy a maguk csapatához tartozom” – monda.

„A Tisza felvállalta ugye a Kapitány Istvánt, maguk meg, ugye, engem. És hogy ez mekkora szégyen a Fidesznek.” – tette hozzá Evelin.

„De hát mi csináltunk jobb üzletet! A Kapitány ide nem tudná betenni se a lábát” – nyugtatta meg a miniszterelnök.

A sajtóreferens elárulta, hogy a mai napig a származása miatt is kapott kritikát:

„Az hogy én milyen etnikumu vagyok, ezt a mai napig mindig megkapom” – nyilatkozta Evelin.

Hozzátette: „Tök mindegy, hogy tanulsz, most részt vettem ugye a boxos műsorban, ott is a döntőig mentem, az is egy sportteljesítmény.”

A miniszterelnök a Fecebook-videó alá odaírta:

„Nem érdemes kötekedni Evelinnel, mindenkit leboxol. Hajrá, Evelin!”, majd a videóban viccesen kiemelte:

„Ha bajban vagyok, akkor magát kell hívni” – tette hozzá Orbán Viktor.