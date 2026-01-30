Fenyegető e-mailek a hajdú-bihari iskolákban

A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, miután több iskola is fenyegető e-mailt kapott Hajdú-Biharban – közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.

A jelenlegi adatok szerint valószínűleg egy helyről származó, fenyegető elektronikus levelek érkeztek több hajdú-bihari oktatási intézménybe.

Nyomozást rendeltek el és az épületeket átvizsgálják – közölték, kiemelve, hogy a rendőrök eddig nem találtak robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt az iskolák területén.

Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere azt írta a Facebook-oldalán, hogy a Nagy Szent Bazil görögkatolikus oktatási központban bombariadót rendeltek el, mert az intézménybe ezzel kapcsolatos fenyegető elektronikus levél érkezett.

Közölte: az általános és középiskola kiürítése azonnal megtörtént, a szülők értesítést kaptak, a gyermekek elhelyezése szervezetten, biztonságos körülmények között zajlik.

Az intézménnyel együttműködve – ha ez indokolt – az önkormányzat gondoskodik az érintettek elhelyezéséről – tette hozzá.