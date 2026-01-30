„A kereszténység a békét képviseli, Brüsszel pedig a háborút”

Ma már bátorság kell a kereszténység és a kereszténydemokrácia közéleti megjelenítéséhez, a keresztény értékek közéleti képviseletéhez – jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) országos küldöttgyűlésén pénteken.

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a KDNP ügyvezető alelnöke beszédet mond az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) országos küldöttgyűlésén Budapesten 2026. január 30-án

Latorcai Csaba úgy folytatta, „odáig jutottunk, hogy a Brüsszelt irányítók ma már könyörtelen módon, 21. századi inkvizítor módjára lépnek fel mindenkivel szemben, aki megkérdőjelezi azt a politikát, amit ők képviselnek”.

Márpedig jelen pillanatban Brüsszel a politikájával mindent tagad, ami keresztény – hangoztatta, hozzátéve: a kereszténység a békét képviseli, ők pedig a háborút.

„A kereszténység kultúrát épít, ők pedig a 2000 éves kultúránkat éppen lebontják” – fogalmazott, majd kiemelte: „a kereszténység a teremtés rendje mellett áll, mi hisszük azt, hogy Isten az embert férfinak és nőnek teremti, és ez az identitás nem olyan, hogy hetente váltogathatnánk”.

Hozzáfűzte: Brüsszel a genderelméletnek a kérlelhetetlen propagálásával mindezzel szemben foglal állást.

Szavait a gyűlésen részt vevő fiatalokhoz címezve azt mondta: „kérlek benneteket, lázadjatok Brüsszellel szemben, mert hiszem azt, hogy összefogással meg tudjuk menteni egész Európát”. De ahhoz még egy csatát meg kell nyernünk közösen – összegzett az áprilisi parlamenti választásokra utalva Latorcai Csaba.

Orbán Viktor miniszterelnök levelét Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár olvasta fel. A kormányfő arról írt, hogy az európai politika a várháborúk korát idézi: „ahova idegenszívű zsoldosok fészkelik be magukat, ott kardcsapás nélkül jutnak be a betolakodók”. Hozzáfűzte: Magyarország az utolsó erősségek egyike, ami még kitart.

„Másfél évtizede a mi ellenállásunkon bukik meg minden őrült európai ötlet, a migrációtól kezdve a genderen át Ukrajna uniós csatlakozásáig” – fogalmazott a miniszterelnök.

Miután pedig minden rohamot visszavertünk, most olyan embereknek akarják átjátszani itthon a kormányrudat, akik önként nyitnák meg a kapukat – írta Orbán Viktor.

„Mi, magyarok csupán egyetlen választásra vagyunk attól, hogy mindazt elveszítsük, amit az elmúlt 16 évben felépítettünk” – közölte a miniszterelnök, hozzátéve, hogy „egy rossz döntésnek pedig ma éppen a fiatalok lennének a legnagyobb vesztesei”.

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője beszédében azt mondta, „nagy megmérettetést” hozhat az áprilisi választás: nagyon nagy a tét, vannak kihívók, de legyőzhetőek.

Halmay Gábor, az IKSZ elnöke úgy fogalmazott: generációjuk érdekeinek a képviselete nem hóbort és nem divat kérdése, azt nem bízhatják „nárcisztikus politikai kalandorokra”. Kiemelte, a fiatalok felelőssége nem merül ki a kommentelésben.

Kitért a küldöttgyűlésen tárgyalt politikai nyilatkozatra is, amely kimondja: a béke nem politikai taktika, hanem erkölcsi kötelesség. Kiállnak a béke mellett Európában és a világban, és elutasítják mindazokat a döntéseket, amelyek a háború elhúzódását szolgálják. Nem fogadják el, hogy a háború árát a magyar emberekkel – és különösen a magyar fiatalokkal – fizettessék meg, akár emberéletek árán is – jelentette ki.

Rámutatott, meggyőződésük, hogy Európa válsága nem pusztán gazdasági vagy politikai, hanem lelki és identitásbeli: „Európa akkor volt erős, amikor tudta, kicsoda”. Amikor a keresztény hitből fakadó erkölcsi rend, az emberi méltóság tisztelete, a család és a közösségek védelme adta az alapját. Ha erről lemond, önmagáról mond le – mondta az IKSZ elnöke.

Kiemelte: határozottan kiállnak a gyermekek védelme mellett, és elutasítják azokat az ideológiai törekvéseket, amelyek relativizálják az emberi identitást, összezavarják a felnövekvő generációkat, és támadják a család intézményét és szentségét.

„Európában ma a legnagyobb lázadás kereszténynek lenni. Mi nem a könnyű utat választjuk, hanem a helyes utat” – fogalmazott. Kitért arra is: nyilatkozat szerint az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség kiáll a Fidesz-KDNP pártszövetség mellett, és támogatja Orbán Viktor miniszterelnököt Magyarország jövőjéért végzett munkájában.

A rendezvényt videóüzenetben köszöntötte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki kiemelte: két és fél hónap múlva választások lesznek és ahhoz, hogy azon a kormánypártok jól szerepeljenek, különösen nagy szükség van azokra a fiatalokra, akik tudják, hogy miért van nagy tétje a választásnak, akik érték alapon közelítenek a politikához és akiknek a 21. században is fontos a közéleti keresztyénység.

Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter videóüzenetében stratégiai partnernek nevezte az IKSZ-et és kiemelte: a kereszténydemokrácia jövője a fiatalokon múlik. Azon meggyőződésének adott hangot, hogy a kereszténydemokrácia nemcsak egy rövid történelmi periódusa volt a 2. világháború utáni időszaknak, hanem ma is a kereszténydemokráciának kell emlékeztetnie a nyugat-európai kereszténydemokrata politikusokat az eredeti küldetésükre, Európa békéjére.