Szükség van olyan fiatalokra akik a haza védelmét választják hivatásként

A célunk, hogy legyenek mindig olyan bátor és fizikailag felkészült fiatalok, akik a haza védelmét választják majd hivatásként – jelentette ki a Honvédelmi Sportszövetség elnöke csütörtökön Domaszéken.

Simicskó István a Bátrak Ligája országos versenysorozat domaszéki állomásán azt mondta, a fiatalok ezt megtehetik hivatásos, szerződéses vagy akár tartalékos katonaként is.

A Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetői posztját is betöltő politikus emlékeztetett arra, 2017-ben azzal a céllal hozták létre a Honvédelmi Sportszövetséget, hogy a gyerekek a mindennapjaikat ne csak a számítógép, a mobiltelefon előtt, a virtuális térben éljék, hanem mozogjanak, sportoljanak minél többet.

Kiemelte, a szövetség rendezvényein a sport népszerűsítése mellett valódi megmérettetést is szeretnének teremteni. Szerveznek a többi közt lövész- és küzdősportversenyeket, így a Ludovikán kétnapos közelharcverseny zajlik, amelyre 800 nevező érkezett a kadétprogram résztvevői közül – közölte a szervezet elnöke.

A Bátrak Ligája országos versenysorozatot általános iskolások részére szervezi a Honvédelmi Sportszövetség. A versenyek fejlesztik a csapattagok képességeit, fizikai és lelki felkészültségét, koncentrációs készségét, a csapatküzdelmek pedig erősítik a bajtársiasságot is – hangsúlyozta a politikus.

Simicskó István ugyanakkor felhívta a figyelmet a fair play fontosságára. Azt mondta, ha a sportszerűség megjelenik a mindennapi életben, az mindenki előnyére válik.

A versenyen megjelennek katonai jellegű feladatok is – céllövészet, sebesülthordás –, amelyek közelebb viszik a haza védelmének ügyéhez is a fiatalokat – mondta.

A politikus felidézte, 2017-ben elindult a kadétképzés is, akkor három középiskola kötött szerződést a Magyar Honvédséggel. Mostanra már 174 középiskola csatlakozott a programhoz, 15 ezer kadéttal – ismertette.

A Bátrak Ligája Csongrád-Csanád vármegyei állomásán a 12 – nyolc-nyolc diákból álló – csapatnak hatállomásos feladatsort kellett teljesítenie. A csapatok sor- és váltóversenyen, lézerfegyveres lövészeten, a reflexeket és a gyorsaságot próbára tevő blazepodpályán, függeszkedésben és ergométeres evezésen, járműszimulátoron, valamint egy általános történelmi kérdésekből és két kirakósból összeállított szellemi vetélkedőn bizonyíthatták rátermettségüket. A versenyt a Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola „A” csapata nyerte.