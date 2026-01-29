Önmérsékletre, nyugalomra, szakmai vitákra van szükség, nem gyűlölködésre kell építeni a kampányt – figyelmeztetett Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője szerdán, a KDNP országjárásának miskolci állomásán.

„Képviselőtársunk, Rétvári Bence államtitkár fotójának rituális elégetése is rámutat arra, mennyire nem alkalmas a Tisza Párt az ország vezetésére. Gyűlölettel, erőszakkal nem lehet egy országot irányítani, ahhoz stratégiai nyugalomra van szükség, és ezt jelenleg a Fidesz-KDNP tudja biztosítani” – jelentette ki Latorcai Csaba ügyvezető alelnök.

Az ügyvezető alelnök beszámolt róla, hogy számos önkormányzati vezetővel találkoztak. Miskolccal kapcsolatban közölte: hatmilliárd forintnyi kormányzati támogatásnak köszönhetően lehetővé válik, hogy a Diósgyőri Acélművek területe többségi önkormányzati tulajdonba kerüljön.

„Ezzel hatalmas fejlődés indulhat el, valódi lehetőséget kapnak a miskolciak, hogy sorsukat a saját kezükbe vegyék”

– hangsúlyozta Dr. Latorcai Csaba. Hozzáfűzte, másfél milliárdos támogatásból zajlik a Miskolctapolcai Barlangfürdő felújítása, és minden esély megvan arra, hogy még az idén turistákat tud fogadni a létesítmény, emellett meg tudja nyitni kapuit a Diósgyőri Vár is.

Így összességében többszázezer turista látogathat idén Miskolcra, ezzel is növelve a város adóbevételeit – mutatott rá a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára.

Elmondta, hogy a polgármesterekkel áttekintették a tűzifaosztás helyzetét is. Már minden településre megindultak a szállítások és minden rászoruló meg fogja kapni az igényelt tűzifát, ami hozzávetőlegesen egy évnyi mennyiségnek felel meg – tudatta, megjegyezve, hogy a legrászorultabbak a rendőrség és a honvédség segítségével már hozzájutottak a tüzelőanyaghoz. A fiatalokkal kapcsolatban is felmerült számos kérdés – folytatta az ügyvezető alelnök, példaként említve, hogy

szükséges a szórakozóhelyek biztonságának megerősítése, és ezzel kapcsolatban a KDNP-nek már vannak javaslatai.

„Mi mindenki számára igyekszünk megoldást találni” – hangoztatta Latorcai Csaba. Jelezte, az egyeztetésen felmerült, hogy a napelemekkel kapcsolatos számlázási-elszámolási gyakorlaton változtatni kell, hogy „a nagy közműszolgáltatók ne viselkedhessenek úgy, mint állam az államban.”