2026. január 29., csütörtök

Előd

EUR 381.57 Ft
USD 319.15 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Mindkét irányban lezárták az M6-os autópályát

A katasztrófavédelem arra figyelmeztetett, hogy elhúzódó munkálatokra kell számítani

MH/MTI
 2026. január 29. csütörtök. 17:34
Megosztás

Mindkét irányban lezárták az M6-os autópályát csütörtök délután Besnyő térségében, mert egy gázpalackokat szállító pótkocsis teherautó balesetet szenvedett a Fácános pihenőhelynél – közölte a katasztrófavédelem.

Mindkét irányban lezárták az M6-os autópályát
Képünk illusztráció
Fotó: MH archív/Béli Balázs

A gázpalackokat szállító teherautó a sztráda Dunaújváros felé vezető oldalán lecsúszott az útról, a rakománya pedig szétszóródott az útpályán. A járműről öt, egyenként tizenkét acetilénpalackot tartalmazó úgynevezett kaloda esett le, a gázpalackok nagy része szétszóródott, több ki is gyulladt – írták.

A Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával nyolc település hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltói oltják, hűtik a palackokat, a Terrorelhárítási Központ mesterlövésze egy palackot már kilőtt.

Az autópálya forgalmát a 40-es kilométernél mindkét irányban megállították, a határ felé a 34-es jelű Ercsi csomópontnál, Budapest felé pedig a 45-ös jelű Besnyő csomópontnál rendőri irányítás mellett kiterelik a forgalmat a 6-os főútra.

A katasztrófavédelem arra figyelmeztetett, hogy elhúzódó munkálatokra kell számítani az M6-oson. Az Útinform azt közölte: a Fácános pihenőhelynél több jármű karambolozott.

A Budapest felé vezető oldalon a baleset mögött rekedt járműveket rendőri segítséggel megfordítják, és a legközelebbi csomóponthoz, a kitereléshez irányítják.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink