Megtörtént az országban az első keresztdonoros veseátültetés

A PTE Klinikai Központjában végezték el hazánkban az első keresztdonációs vesetranszplantációt

Közleményükben azt írták, hogy az élődonoros vesecsereprogram keretében két nő kapott új vesét a PTE Klinikai Központjának Sebészeti Klinikáján végrehajtott műtétek során, ami mérföldkőnek tekinthető a magyar szervátültetésben.

Kitértek arra, a keresztdonáció egy lehetőség azoknak a veseátültetésre váró betegeknek, akiknek van élő donoruk, de az átültetést immunológiai vagy más orvosszakmai okból nem lehet elvégezni.

Tekintettel a szervátültetés szükségességére és az élő donor felajánlási szándékára, 2014 óta Magyarországon jogszabály biztosítja a lehetőséget hasonló helyzetben lévő párok felkutatására. Így a donorvesék cseréjével az átültetések sikeresen elvégezhetők, s ezzel a megoldással kettő vagy akár több veseátültetés is elérhetővé válik, valamint a donorok közvetett segítségnyújtása is megvalósulhat – írták.

Felidézték, hogy Az Országos Kórházi Főigazgatóság kezdeményezésére az Országos Vérellátó Szolgálat koordinációjával a négy magyarországi vesetranszplantációs centrum egységes programot dolgozott ki a hatályos jogszabályoknak megfelelően, ami egyenlő esélyeket biztosít minden, a programba önként belépő beteg számára.

A 2024 nyarán indult „élődonoros vesecsereprogram” keretében a régióban élő két házaspár között kaptak a szakemberek szakmailag elfogadható párosítást, s ennek révén vált lehetővé, hogy a házaspárok férfi tagjai odaadhatták veséjüket a másik pár női tagjának.

A transzplantációkat követően a vesék működése azonnal megindult, mindkét beteg és donoraik is jól vannak, s várhatóan néhány nap múlva mindannyian hazamehetnek – olvasható a közleményben.