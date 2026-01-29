Itt vannak a rezsicsökkentés januári változásának részletei

Indul a nemzeti petíció kézbesítése, ugyanakkor az EU csak Ukrajna támogatásával foglalkozik a saját problémái helyett. Ezen kívül Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón bejelentette a tervezett januári rezsiárstopot.

A miniszter közölte, hogy a brüsszeli döntések a háború meghosszabbításához járulnak hozzá. Eddig 193 milliárd eurós támogatást kaptak az ukránok, és a már ismert 1500 milliárdos követelésükön felül újabb tízmilliárdos igényeket nyújtottak be – mondta a miniszter.

Az Európai Unió Bírósága szerint Magyarország jogot sértett, amikor a kannabiszügyben nem fogadta el az uniós döntést.

„A lehető legnegatívabb precedenst teremti a bíróság döntése, sérti a magyar szuverenitást, és lépés a drogliberalizáció felé. A magyar szuverenitást sérthetetlennek tartjuk, nem fordulhat elő, hogy irányelvet adjanak Magyarországnak, hogyan kell szavazni egy nemzetközi szervezetben” – hangsúlyozta Gulyás Gergely, jelezve, hogy drogügyben Magyarországon zéró tolerancia van. A kormány az Alaptörvény értelmezését kéri az Alkotmánybíróságtól, valamint annak vizsgálatát, hogy az uniós bíróság döntése összhangban van-e az Alaptörvénnyel.

Vitályos Eszter kormányszóvivő bejelentette, hogy január 30-án fizetik ki a hathavi fegyverpénzt az érintetteknek.

A kormányszóvivő a tűzifaprogramról is beszámolt, a tegnapi napig benyújtott igényeket kielégítik.

A bevezetést követően Gulyás Gergely rátért a januári rezsistop részletszabályaira. A kormány arról döntött, hogy a januári fogyasztásból 30 százalékos kedvezményt ad, ezt a gázszámlákban és a távhőszámlákban érvényesítik, akik villannyal fűtenek, azok kérhetik, hogy a villanyszámlán érvényesítsék ezt a kedvezményt.

„A többletfogyasztás kifizetése mintegy 50 milliárd forintos többletterhet jelentene a magyar családoknak, ezt a kormány átvállalja” - tette hozzá.

A részleteket Lantos Csaba energiaügyi miniszter ismertette.

A mérőket általában évente egyszer olvassák le, mért adatot akkor látunk, amikor az elszámolószámla van. Az volt a szándék, hogy minden család részesüljön ebből a 30%-os kedvezményből. A gázt használók esetében van egy jelleggörbe, ennek arányában fogják felosztani a kedvezményt. Azt feltételezik, hogy akinek megnőtt a fogyasztása, az a hideg miatt történt, vagyis a januárra eső fogyasztást szorozzák meg 1,3-mal, beszélt a részletekről Lantos Csaba energiaügyi miniszter.

„Az előző elszámoló számla alapján mindenki tudja, mennyi volt a 2025-ös fogyasztása, az alapján mindenki ki tudja számolni, mennyi az a mennyiségi kedvezmény, amit minden gázfogyasztó kap” – hangsúlyozta a miniszter.

Aki 2025-ben csak rezsivédett sávon belül fogyasztott, tehát az 1729 köbmétert nem haladta meg a fogyasztása, az ebben fog maradni, a januári számla nem fogja a sáv fölé vinni.

A 2,9 millió gázfogyasztó ügyfélből majdnem 1,7 millióan átalánydíjat fizetnek, 600 ezren havonta diktálnak, a fennmaradó rész pedig a jelleggörbe alapján fizet a hőmérséklettől függően – mondja Lantos Csaba.

Meg fog jelenni a jogszabály és mindenki ki tudja számolni, hogy mekkora kedvezménnyel számolhat.

2,9 millió gázfogyasztó van Magyarországon, és 4,4 millió árammal fütő, valamint – ismertette a miniszter.

674 ezer távfűtést használnak, ők a társasházon keresztül fogják megkapni a 30 százalékos kedvezményt – közölte Lantos Csaba. A villannyal fűtők esetében az ügyfélnek nyilatkoznia kell április 30-ig, hogy melyik mérőre kéri a januári kedvezményt.

Ha megkaptam a januári számlámat, akkor be kell-e fizetnem?

Lantos Csaba a kérdésre válaszolva elárulta, ma indítják újra a számlázási rendszert. Az alapszabály, hogy a számlákat be kell fizetni, ha valaki a számláját korábban megkapta, a legjobb, ha befizeti, legfeljebb ha túlfizetés történik, jóváírják. Ha diktálós ügyfélről van szó, két számlában érvényesítik a kedvezményt.

Az energiaszolgáltatók bevonásáról Gulyás Gergely elárulta, a részleteket a Nemzetgazdasági Minisztérium napokon belül nyilvánosságra hozza. Egy részét az állam állja, egy részét a Robin Hood-adó alanyai, árbevétel-arányosan.

Lantos Csaba hangsúlyozta, ha 2025-ben valaki a rezsivédett sávon belül volt, a januári emelkedés miatt nem csúszik ki abból. A miniszter kitért arra is, ha nem hozhatunk be orosz gázt – ez az uniós szándék –, akkor hozzá kell nyúlni a rezsivédelemhez.

Magyarország esetében tavaly 15 milliárd köbméternyi importgáz érkezett – válaszolta az energiaügyi miniszter. Természetesen a fűtési szezon után folytatódik a tározók feltöltése, ellátásbiztonsági kérdések nincsenek.

Arra a kérdésre, hogy mennyivel lenne nagyobb a rezsi, ha nem az orosz gázt használnánk, Lantos kifejtette: ha nem lenne orosz gáz, akkor több mint háromszorosára emelkedne a rezsivédett ár. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az orosz gáz háromszor olcsóbb a többi piaci gáz áránál.

Aki csak árammal fűt, annak is külön jeleznie kell, hogy igénybe szeretné venni a kedvezményt, mert lehet, hogy több áramvevőhelye van.

Lantos Csaba bejelentette azt is, hogy az előre fizetős mérővel rendelkezők 7 ezer forintot kapnak. Ebben a kategóriában 93 ezer villanyfelhasználó, valamint 8200 gázfelhasználó van.

A kormányinfó további részében Gulyás Gergely egyéb kérdésekre válaszolt. Felvetődött, hogy az elmúlt napokban a közéletben szóba került a Black Rock alapkezelő. A miniszter szerint az államnak ezektől a cégektől a saját polgárait meg kell védeni, ezért határozottan politikai ellenfélnek tekintik a Black Rockot.

„Egy 24 évvel ezelőtti figyelemfelhívására tudom felhívni a figyelmet: Magyarország köztársaság és nem részvénytársaság” – tette hozzá a miniszter.