Ingyenes online tanfolyam segíti a lakosság egészségértését

A miniszterelnöki biztos közölte: Magyarországon a lakosság egészségértése „egy 12 éves gyermek szintjén áll.” Ez globális probléma, amin nagy kihívás változtatni - tette hozzá. Hangsúlyozta: megfelelő egészségértés nélkül a páciens csak egy passzív alany, aki megtapasztalja az egészségügyi ellátást, ha viszont érti, mi történik bele, akkor valódi partner, aki aktívan tesz az egészségi állapota javításáért. Kőnig Róbert kiemelte: hiteles információk birtokában a betegek könnyebben eligazodnak, magabiztosabban kérdeznek az orvosuktól és lecsökkennek a félreértésekből eredő problémák is. Az egészségértés iránytű az életben - jelentette ki, hozzátéve: ha az emberek rosszkor, rossz helyen keresnek segítséget, az rontja a hatékonyságot és feleslegesen terheli a rendszert.

Azt mondta: az Egészség 1. Lépés névre keresztelt új internetes tanfolyam a betegbiztonságot szolgálja, növelheti az egészségben töltött évek számát és fejlesztheti az egészségügyet. Hangsúlyozta: a tanfolyam célja nem egészségügyi szakemberek képzése, hanem az, hogy hiteles források alapján olyan mindenki számára érthető tananyag készüljön, amely eszközt ad az orvos-beteg kommunikációhoz.

Kőnig Róbert közölte: az egeszsegtanfolyam.hu oldalon elérhető oktatóvideókat több mint harminc egészségügyi szakember bevonásával készítették, és bíznak abban, hogy az orvosok ajánlani fogják az oldalt a betegeiknek. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója azt hangsúlyozta: ha a betegek tudják, mikor, hova fordulhatnak, mikor kell mentőt hívni, azzal nem csak maguknak, de az ellátórendszernek is sokat segítenek. A videók révén minden magyar állampolgár biztos információkkal rendelkezhet ahhoz, hogy jól tudjon segíteni - fűzte hozzá. Megjegyezte: a tavaly decemberben indított „Na, szia mentő!” kampány háromezer óvodába jutott el.

Kocsis Péter, a projekt szakmai vezetője, Kőnig Róbert betegtájékoztatásért és betegelégedettségért felelős miniszterelnöki biztos, a projekt házigazdája és Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója (b-j) az Egészség 1. Lépés projekt bemutatkozó sajtótájékoztatóján a Normafa Síházban 2026. január 29-én. Ingyenes online tanfolyam indult a lakosság egészségértésének javítására Fotó: MTI/Bruzák Noémi

„Nagyon bízom benne, hogy ezeknek a gyerekeknek néhány év múlva már evidens lesz, hogy akkor tudnak egészséges fiatalok és felnőttek lenni, ha az életük része a segítségnyújtás és az életük része, hogy az egészségükkel nekik maguknak kell foglalkozni” - fogalmazott. Kocsis Péter, az Egészség 1. Lépés projekt szakmai vezetője azt mondta, hiteles, kézzel fogható anyagot igyekeztek készíteni, amely számos területet érint és a hétköznapokban elengedhetetlen gyakorlati tudnivalókat ad tovább. Közölte: a tananyag átlagosan hat-nyolc perces videókból áll, amelyekből már több mint hatvan epizód készült el.