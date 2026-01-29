Hatalmas adománnyal segít a Magyar Református Szeretetszolgálat

Közel 400 millió forint értékű adományt juttat el anyaországi és határon túli diakóniai és szociális intézményekhez a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az UNHCR, az ENSZ menekültügyi szervezete által biztosított adományok idősotthonokat, kórházakat, fogyatékossággal élőket gondozó intézményeket, valamint hajléktalanellátó szervezeteket segítenek országszerte és a határon túl – tájékoztatta a szeretetszolgálat csütörtökön.

A Magyar Református Szeretetszolgálat kiemelt feladata, hogy segítsék azokat az intézményeket, amelyek nap mint nap a betegek, idősek és elesettek mellett állnak

Azt írták: a húsz éve alapított Magyar Református Szeretetszolgálat karitatív munkája során nemcsak a rászoruló családokat segíti a mindennapokban, hanem a diakóniai szolgálatot ellátó intézményeket is rendszeresen támogatja. Az UNHCR, azaz az ENSZ menekültügyi szervezete által felajánlott, mintegy 170 raklapnyi tárgyi adomány részeként új matracok, ágyneműgarnitúrák, törülközők, hálózsákok, higiénés termékek és pelenkák kerülnek kiosztásra.

Az adományok csaknem harmada 84 magyarországi intézmény működését, további 30 százalék pedig határon túli szervezetek munkáját segíti, míg a fennmaradó mennyiség krízistartalékként szolgál a Magyar Református Szeretetszolgálat működésének támogatására és a rendkívüli helyzetek gyors kezelésére – írták.

A közleményben idézik Katona Viktóriát, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezetőjét, aki elmondta: „kiemelt feladatunk, hogy segítsük azokat az intézményeket, amelyek nap mint nap a betegek, idősek és elesettek mellett állnak. Keresztyén hitünkből fakad, hogy felelősséget érzünk a legkiszolgáltatottabbak iránt, és hisszük, hogy a gondoskodás kézzelfogható formái – egy tiszta ágy, egy meleg takaró vagy az alapvető higiénés feltételek – valódi reményt és méltóságot adhatnak”.