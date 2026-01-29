Gázolt a vonat Budapesten

Gázolás miatt hosszabb menetidőre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra kell számítani a Budapest-Székesfehérvár és a csatlakozó vasútvonalakon csütörtök este – közölte a Mávinform a honlapján.

A tájékoztatás szerint a budapesti Déli pályaudvarról Veszprémbe 16 óra 35 perckor elindult sebesvonat elgázolt egy embert a XXII. kerületi, Háros utcai, labirintkorlátos gyalogosátjáróban.

A baleseti helyszínelés ideje alatt, várhatóan késő estig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Nagytétény között.

A Budapest és Érd között közlekedőknek az Érd felsőt érintő, ott megálló járatokat javasolják.

Azt írták, nem közlekednek a martonvásári Z30-as vonatok és az S36-os szerelvények sem. A Déli pályaudvar és Székesfehérvár közötti Z30-as vonatok azonban az eredeti útvonalukon járnak, minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A G43-as vonatok is minden állomáson és megállóhelyen megállnak, míg a Székesfehérvár felé tartó távolsági vonatok – a Balaton, a Tópart, a Göcsej és a Bakony InterCity, a veszprémi és a tapolcai sebesvonatok – a teljes vonalon, de Érd felső felé terelve, hosszabb menetidővel közlekednek.

A balesetben érintett szerelvény utasait a Déli pályaudvarról 17 óra 30 perckor Veszprémbe induló sebesvonatra szállítják át, amely ezért késéssel közlekedik.