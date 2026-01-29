2026. január 29., csütörtök

Előd

Belföld

Forgalomkorlátozás várható az M1-M7-es bevezetőin

A Magyar Közút előre jelzi a péntek esti forgalomkorlátozást

MH/MTI
 2026. január 29. csütörtök. 11:41
Közúti jelzőtábla cseréje miatt forgalomkorlátozás várható az M1-M7-es autópálya kivezető szakaszán péntek 20 óra és szombat 4 óra között - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. csütörtökön az MTI-vel.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

A közlemény szerint a jelzett időben a forgalom kizárólag a leállósávon haladhat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az autópálya jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki, ezért a Magyar Közút a közlekedők türelmét és megértését kéri.

A közlekedőknek ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, illetve érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazásokat is használniuk az optimális útvonal megtervezése érdekében - írták.

