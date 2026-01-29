Emelkedik a Babakötvény kamata

Mintegy 15 milliárd forintot ír majd jóvá a gyermekek Start-értékpapírszámláin a Magyar Államkincstár a Babakötvény következő, február 2-án esedékes kamatfizetésekor, a kamatfordulót követően a Babakötvény hozama 7,4 százalékra emelkedik, amivel a jelenleg legmagasabb kamatot kínáló, kockázatmentes lakossági állampapírrá lép elő, tovább gyarapítva a gyermekek jövőjére félretett megtakarítások értékét - közölte a Magyar Államkincstár (MÁK) csütörtökön az MTI-vel.

Kiemelték, a kincstári Start-értékpapírszámla és a Babakötvény konstrukció hosszú távon kiszámítható, inflációkövető és kamatprémiummal kiegészített megtakarítási formát kínál a családok számára, amelyhez célzott állami támogatás is társul, ösztönözve a gondoskodást a gyerekek jövőjéről. A befektetés népszerűségét jól mutatja, hogy jelenleg csaknem 440 ezer gyermek rendelkezik Babakötvénnyel, a megtakarítások összege pedig megközelíti az 530 milliárd forintot, ami egyetlen év alatt csaknem 140 milliárd forintos növekedést jelent. Ismertették, hogy az állam minden magyar újszülött részére 42 500 forint életkezdési támogatást biztosít, amely egy kincstári letéti számlán az infláció mértékéhez igazodóan kamatozik a gyermek nagykorúságáig.

Amennyiben a szülők vagy hozzátartozók szeretnék ezt az összeget tovább növelni kedvezőbb feltételek mellett, akár milliós összegre gyarapítani, megtehetik a kincstárnál a gyermek nevére szóló Start-értékpapírszámla megnyitásával. Erre az értékpapírszámlára a kincstár átvezeti az életkezdési támogatás összegét is, amely automatikusan Babakötvénybe kerül befektetésre. Hozzátették, a Start-értékpapírszámlán Babakötvényben elhelyezett megtakarítások mindig az előző éves inflációt 3 százalékponttal meghaladó mértékben kamatoznak, amit az éves befizetések után legfeljebb 12 ezer forint állami támogatás is kiegészít.

Hangsúlyozták, a fentiek alapján következő kamatperiódusban érvényes 7,4 százalékos Babakötvény kamat az állami támogatással kiegészítve, továbbra is az egyik legmagasabb kockázatmentes hozamot kínálja a gyermeket nevelő családok számára. A díjmentes kincstári Start-értékpapírszámla a gyermek nagykorúságáig bármikor megnyitható, és arra szülő, nagyszülő, rokon vagy barát is helyezhet el pénzt. Már csupán havi 10 ezer forint befizetésével, évi három százalékos inflációval kalkulálva, tizennyolc év alatt több mint 4,3 millió forintos megtakarítás is elérhető. A félrerakott összeg a gyermek nagykorúságától szabadon felhasználható, akár a tanulmányok finanszírozására, az önálló életkezdés támogatására vagy egyéb, éppen aktuális célok megvalósítására - írták a közleményben.

A digitális ügyintézésnek köszönhetően a Start-értékpapírszámla már néhány kattintással megnyitható online a www.magyarorszag.hu oldalon; a számlák 75 százalékát már így nyitják a szülők. A számla a WebKincstár és a MobilKincstár alkalmazásokon keresztül egyszerűen kezelhető és nyomon követhető - tájékoztatott a Magyar Államkincstár.