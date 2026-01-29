„Az európai emberek háromnegyede elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Brüsszelben mégsem lassítanak. Nekik mindegy mit gondolnak az emberek, ameddig az európai kormányok közül kevesekben van meg az erő, hogy szembe merjenek menni Brüsszel akaratával” – írta csütörtök reggeli bejegyzésében Orbán Viktor.

„Magyarország az egyik kivétel. A magyarok 95%-a elutasította Ukrajna gyorsított uniós tagságát. Mert meg akarják védeni a gazdáinkat, a családjaink biztonságát és Magyarország békéjét. A mi nemzeti kormányunk pedig azt teszi, amire az emberek felhatalmazták.” - írta a miniszterelnök

A kormányfő rámutatott: „Ezért építik Brüsszelben gőzerővel a Tiszát. Rajtuk van fogás. A brüsszeli mentelmi jog, a jól beágyazott multivezérek és a balos szakértők. Ők nem fognak nemet mondani Ursula mamának. Már most sem tudnak.”

Orbán Viktor az országgyűlési választásra utalva úgy fogalmazott:

„Áprilisban menjünk inkább biztosra. A biztos választás pedig a Fidesz.” – zárta bejegyzését.