Belföld
Az európai emberek háromnegyede elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
„Magyarország az egyik kivétel. A magyarok 95%-a elutasította Ukrajna gyorsított uniós tagságát. Mert meg akarják védeni a gazdáinkat, a családjaink biztonságát és Magyarország békéjét. A mi nemzeti kormányunk pedig azt teszi, amire az emberek felhatalmazták.” - írta a miniszterelnök
A kormányfő rámutatott: „Ezért építik Brüsszelben gőzerővel a Tiszát. Rajtuk van fogás. A brüsszeli mentelmi jog, a jól beágyazott multivezérek és a balos szakértők. Ők nem fognak nemet mondani Ursula mamának. Már most sem tudnak.”
Orbán Viktor az országgyűlési választásra utalva úgy fogalmazott:
„Áprilisban menjünk inkább biztosra. A biztos választás pedig a Fidesz.” – zárta bejegyzését.
Objektum doboz