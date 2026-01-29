Az európai államok védekezni kezdtek a migráció negatív hatásai ellen

Európa valamennyi tagállama valamilyen módon védekezni kezdett az illegális migráció negatív hatásai ellen - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 Mokka című műsorában csütörtök reggel.

Bakondi György emlékeztetett: Németország visszaállította a határellenőrzést, megnövelte a határrendőrség létszámát, csökkentette a szociális juttatásokat, feltételekhez kötötte a családegyesítést, próbálkozik a kiutasítások eszközlésével és újrafogalmazta a biztonságos országok listáját, de a többi európai állam is intézkedéseket vezetett be, Olaszország például Albániában hozott létre egy menekülttábort.

Minden ország érzékeli, hogy a lakosság mindennapi biztonságérzete megingott a migránstömegek jelenléte és életvitele miatt, ez pedig megjelent a politika szintjén is - hangoztatta a főtanácsadó.

Bakondi György elmondta: a helyi, a tartományi vagy az országos választásokon egyre inkább előretörtek a patrióta pártok, amelyek ki fogják kényszeríteni a gyors és határozott lépéseket, döntéseket, erre reagálva pedig a kormányzó erők kénytelenek voltak intézkedéseket tenni.

Ugyanakkor rámutatott arra, hogy az Európai Unió központja nem érzékeli ezt a dolgot, nem tett semmilyen intézkedést, és továbbra is a migrációs paktumot tekinti a jó megoldásnak. Ez a probléma "szétterítését" jelenti - értékelt Bakondi György.

A főtanácsadó a németországi migránshelyzetről szólva azt mondta: az illegálisan érkezett migránsok csoportjai nem humanitárius kérdésként, sokkal inkább közbiztonsági kérdésként jelennek meg a német társadalom számára.

Nincsen legális jövedelmük, jogszerű tartózkodási engedélyük, gyakran bűnözői életmódot folytatnak, nincsenek társadalmi kapcsolataik, nem érdekli őket a jogszabály, a német nyelv elsajátítása, nem törekszenek az integrációra, ezért számarányuk növekedése fokozott veszélyt hordoz magában - sorolta Bakondi György.

Hozzátette: ezt érzékelték az ottani hatóságok és most már a média is, így különösen indokoltnak tűnik, hogy ezekkel a csoportokkal szemben a közbiztonsági eszközrendszer lehetőségeit felhasználva lépjenek fel a hatóságok, ehhez azonban jogszabályváltozások és főleg politikai döntések kellenének.