A túl hangos reklámok miatt bírságolt a médiatanács

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa több médiaszolgáltatóra is bírságot szabott ki a reklámok hangereje miatt, a testület ezenkívül szerződéses kötelezettségek megsértése miatt is szankcionált egy médiaszolgáltatót - közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.

Közleményük szerint a Körmend FM rádió médiaszolgáltatója jogsértést követett el azzal, hogy a 2025. szeptember 4-10-i műsorhéten nem tett közzé elegendő közszolgálati, helyi közélettel foglalkozó hír- és nemzetiségi tartalmat, valamint megszegte a szöveg-zene arányára vonatkozó szerződéses kötelezettségeit is. Emiatt a médiatanács a médiaszolgáltatót, a Rádió 8 Körmend Kft.-t 80 ezer forint bírsággal sújtotta, és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte.

Megjegyezték, hogy a médiatanács rendszeresen ellenőrzi, hogy a reklámok hangereje megfelel-e a törvényi előírásoknak: a testület a tavalyi év harmadik negyedévét vizsgálva azt állapította meg, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. az M1, M4 Sport és az M5 csatornák vonatkozásában összesen 15 alkalommal sértette meg a lineáris médiaszolgáltatásban közzétett reklám, televíziós vásárlás és műsorelőzetes, valamint ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó törvényi előírást. A jogsértés miatt a médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-re összesen 1 millió 50 ezer forint bírságot szabott ki, míg a jogsértés ismételtsége miatt a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 10 ezer forint bírság megfizetésére kötelezte - írták.

Ugyanebben az időszakban a Hír TV 3 alkalommal sértette meg a reklámok hangerejére vonatkozó törvényi rendelkezést, ami miatt a HírTV Zrt.-re összesen 120 ezer forint, a jogsértés ismételtsége miatt a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére 10 ezer forint bírságot szabott ki a testület - közölték. Eljárást indított a médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben annak megállapítása iránt, hogy a médiaszolgáltató 2025. november 1. és december 7. között a „Nemzeti konzultáció” embléma megjelenítésével az M1, M2, M4 Sport, M5, Duna és Duna World állandó megnevezésű médiaszolgáltatásain közzétett médiatartalmakkal megsérthette-e a társadalmi célú reklám közzétételére, valamint az azok más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezéseket.

A médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy a határozatok is, a legfrissebb dokumentumok a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak - áll a közleményben.