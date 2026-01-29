A felsőoktatásba is be kell vezetni a szakképzési duális rendszert

A felsőoktatásban is el kell érni azt, hogy minden második fiatal duális képzésben vegyen részt, ahogyan az a szakképzésben már megvalósult - mondta a kulturális és innovációs miniszter csütörtökön Békéscsabán a "Kérdezd a minisztert!" elnevezésű programon. Hankó Balázs a Békéscsabai Szakképzési Centrumban (BSZC) - miután egy órán keresztül válaszolt a diákok által feltett kérdésekre.

A politikus a sajtótájékoztatón elmondta, a 2032-ig tartó következő szerződéses időszak egyik kulcskérdése lesz ennek a célnak az elérése. Hozzátette, szakképzésben is tovább szeretnék növelni ezt az arányt, reményei szerint 2030-ig el lehet érni, hogy tízből 8-9 fiatal vegyen részt duális képzésben. Elismerte ugyanakkor, hogy ez már a rendezvényen jelen lévő fiatalok nagy részét nem fogja érinteni. A miniszter elmondta, a BSZC több szempontból is a legkiválóbb szakképzési centrumok közé tartozik; szakképzésben eddig csaknem 500 milliárd forinttal fejlesztették, de még szükség van egy mintegy 100 milliárd forintnyi fejlesztésre a következő években. Kifejtette, a BSZC Légi- és Gépipari Képző Központját 3,9; a Nyomdaiipari Képző Központot 1,9 milliárddal támogatták.

A BSZC Széchenyi technikuma a Kárpát-medence 7. legjobbja; a hazai szakképző központok közül a BSZC rendelkezik a legtöbb nemzetközi kapcsolattal; és a központ Hargita, Kovászna és Maros megyékből 200 határon túli magyar képzését látja el turizmus-vendéglátás szakterületen. Hankó Balázs elmondta, a Kérdezd a minisztert! fórumok fő témái között általában szerepel a sikeresség kérdése, a több gyakorlat szerzésének lehetőségei, hogy kell-e egyetemre menni technikum után, az ösztöndíjak kérdése, és a mesterséges intelligencia által generált várható változások.

A békési vármegyeszékhelyen a szakképzési utak szorosabb összekapcsolása, az informatikai-gazdasági területen a duális képzés erősítése, a nemzetköziesítés, a diákoknak a közoktatáshoz hasonlóan saját laptop biztosítása merült fel kérdésként - közölte. Hankó Balázs közölte: beszéltek arról is, hogy a BSZC koordinálásában egy Diáktanya indul, amely találkozópont lesz nemcsak a szakképzésben tanuló diákok számára. Mucsi Balázs, a BSZC főigazgatója az MTI-nek elmondta, a Diáktanya helyszínét már megtalálták, szeptemberben szeretnék megnyitni.

A fórumon egyebek mellett elhangzott, hogy a Lázár Ervin-programot szeretnék kiterjeszteni a középiskolás korosztályra is; hogy a tavalyi 129 ezres felvételizői létszámot várhatóan idén is elérik, esetlegesen meg is haladják; és hogy a Pannon ösztöndíjprogramon keresztül van lehetőség külföldi egyetemi tanulmányokat is beszámíttatni a hazai tanulmányokba. A saját laptop kérdésével kapcsolatban elmondta, ők inkább a tanműhelyek infrastrukturális fejlesztésére fókuszáltak eddig, de elismerte, hogy az informatikai képzés területén az munkaeszköz. „Ezért ezt meg kell oldjuk" - tette hozzá.