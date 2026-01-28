2026. január 28., szerda

Előd

EUR 380.16 Ft
USD 317.12 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Várhatóan 10-12 ezer burkolathiba javítására lesz szükség a közutakon

A rendkívül változékony esős-fagyos időjárás sok kárt okozott

MH/MTI
 2026. január 28. szerda. 12:55
Megosztás

Az úthálózat állapota és a több éve nem tapasztalt csapadékos-fagyos időjárás, a fagyási-olvadási ciklusok sűrű váltakozása miatt az első negyedévben várhatóan 10-12 ezer burkolathiba javítására lesz szükség a közutakon – közölte a Budapest Közút szerdán.

Várhatóan 10-12 ezer burkolathiba javítására lesz szükség a közutakon
Az extrém időjárás az utak állapotában is megtette hatását (képünk illusztráció)
Fotó: MH archív/Bodnár Patrícia

Azt írták, hogy fokozott burkolatjavítási intézkedések léptek életbe a közlekedésbiztonság fenntartása érdekében; tartósan hideg időjárás esetén hidegaszfaltos javításokat alkalmaznak, amely gyorsan beépíthető, öntömörödő és azonnal forgalomba helyezhető.

A hidegaszfaltos javítás ugyanakkor egy átmeneti megoldást jelent, és a tartós eljárás a melegaszfaltos technológia, amely azonban csak enyhe, csapadékmentes időjárás esetén alkalmazható.

A Budapest Közútnál január 19-től három műszakban 30 brigád dolgozik, hogy minél gyorsabban el lehessen végezni a kátyúk javítását – közölték.

Hozzátették, hogy a városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igény miatt a prioritási sorrend élén azoknak a hibáknak a kijavítása áll, amelyek azonnali beavatkozást igényelnek.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink