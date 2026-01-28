Vádat emeltek Karácsony Gergely ellen

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és pénzbüntetés kiszabását indítványozza Karácsony Gergely főpolgármester ellen, mert tavaly nyáron tiltó rendőrségi határozat ellenére megszervezte és vezette a Budapest Büszkeség Menet (Budapest Pride) elnevezésű nyilvános gyűlést – közölte a Fővárosi Főügyészség közleményben szerdán.

A vádirat szerint Budapest főpolgármestere 2025. június 16-án az egyik legnépszerűbb közösségi médiafelületen videóüzenetben bejelentette, hogy a fővárosi önkormányzat 2025. június 28-án Budapest területén Budapest Büszkeség Menet (Budapest Pride) elnevezéssel rendezvényt szervez. A vádlott meghívta követőit a rendezvényre – áll a közleményben.

A rendezvény a gyülekezési jogról szóló törvény alapján gyűlésnek minősült, mivel közügyben való véleménynyilvánításra irányult, és ahhoz bárki csatlakozhatott. A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2025. június 19-ei határozatában megtiltotta a gyűlés megtartását, egyrészt a módosított gyermekvédelmi törvénynek megfelelően, másrészt mert a rendezvény időpontjára és helyszínére korábban már más személy bejelentett más jellegű rendezvényt.

A vádlott a gyülekezési hatóság határozatáról annak meghozatala napján tudomást szerzett, az ellen jogorvoslattal nem élt, a bírósági utat nem merítette ki, azonban a gyűlést a tiltó határozat ellenére megszervezte. Újabb nyilvános felhívásokat tett közzé a gyűlésen való részvételre, és vezette is a 2025. június 28-án az V. kerület Városháza Parkból induló és a XI. kerület Műegyetem rakparton befejezett gyűlést.

Mindezek alapján a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a főpolgármestert egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétségével vádolta meg a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz benyújtott vádiratában, s indítványozta, hogy a vádlottal szemben a bíróság tárgyalás mellőzésével pénzbüntetést szabjon ki – közölte a főügyészség.