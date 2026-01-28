Rezsicsökkentésről is döntünk a választáson

A magyar kormánynak meg kell nyernie az áprilisi választást ahhoz, hogy végig tudja vinni az olcsó orosz energiahordozók importját tiltó európai uniós rendelet elleni pert, és így meg tudja védeni a rezsicsökkentést – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a magyar-török gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy napjainkban új világ van kialakulóban, a bizonytalanságok közepette azonban egy dolog biztos, hogy ebben Törökországnak ezután is fontos szerepe lesz.

Kifejtette, hogy Magyarországnak ezért érdeke a lehető legszorosabb Törökországgal, így jó hír az, hogy a két ország között stratégiai partnerség áll fenn, és minden korábbinál jobb az együttműködés, amiből hazánk sokat profitál.

Arra is kitért, hogy ma nincs magyar energiabiztonság Törökország nélkül, az ország ugyanis megbízható tranzitpartner, amelyen keresztül tavaly rekordmennyiségű, 7,8 milliárd köbméternyi földgáz érkezett, és idén napi 22 millió köbméternél is több földgáz érkezik, ami új csúcsot jelent.

„A Török Áramlaton keresztül érkező orosz gáz nélkül nem lehet ellátni Magyarországot biztonságosan, ezért visszautasítjuk azt, hogy Brüsszel szórakozik a magyar energiabiztonsággal, s visszautasítjuk, hogy Brüsszel ideológiai alapon megtiltja a kőolaj és földgáz vásárlását Oroszországból” – szögezte le.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy Magyarország és Szlovákia megtámadta ezt a „jogi csalással elfogadott” döntést az Európai Bíróságon.

„A pert végigvisszük, megvédjük Magyarország energiaellátásának biztonságát, és fenntartjuk az olcsó orosz energiahordozók vásárlását, fenntartjuk az olcsó orosz földgáz vásárlását Törökországon keresztül” – erősítette meg.

„Ahhoz, hogy ezt a pert végigvigyük, hogy megmentsük Magyarország energiabiztonságát és a rezsicsökkentést, arra van szükség, hogy megnyerjük az áprilisi parlamenti választást” – tette hozzá.

Érintette azt is, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytatnak arról, hogy a Mol négy tengeri kutatási és kitermelési projektben csatlakozzon a török olajvállalathoz.

Illetve emlékeztetett rá, hogy a Mol a napokban újabb fontos mérföldkövet ért el a szerb kőolajvállalat megvásárlásával kapcsolatban, így ez újabb előrelépés lesz a vállalat regionális törekvéseiben, ami csak még tovább erősíti majd hazánk gazdaságát.

A miniszter közölte, hogy az újonnan aláírt légiközlekedési megállapodás értelmében az idei év második felétől az eddigi 41 után immár heti 98 járat fogja összekötni Budapestet a nagy törökországi városokkal.

„Ebből 84 személyszállító, 14 pedig cargo járat lesz, és április 1-jétől üzemelni fog a Wizz Air Budapest és Ankara közötti járata. Heti három alkalommal így a fővárosaink közötti közvetlen légi összeköttetés is összejön” – mondta.

Valamint megjegyezte, hogy tavaly a magyar-török kereskedelem értéke elérte az ötmilliárd dollárt, ami új rekordot jelent.

Végül pedig leszögezte, hogy Magyarország nagyra becsüli Törökország szerepét a béketeremtésben és az ukrajnai háborúban szemben álló felek közötti közvetítésben.

„Büszkék vagyunk arra, hogy Törökországgal együtt a békét akaró országok közé tartozunk, és a jövőben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy Ukrajnában béke legyen” – összegzett.