„Ígértük – itt van!” Társadalmi egyeztetésen a rendeletmódosítás. Az Otthoni Energiatároló Programban az invertercsere nem csökkenti az éves szaldójogosultság időtartamát – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára szerdán a Facebook oldalán.

Czepek Gábor: Az új létesítmény kapacitása a működő paksi blokkokénak a felével ér fel

Czepek Gábor a posztban rámutatott, a kormány 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatással segíti a magyar családokat a korszerű akkumulátorok beszerzésében, telepítésében. A pályázati feltételek már nyilvánosak, a jelentkezés február 2-án indul. „Ígéretünkhöz híven megteremtjük a jogszabályi garanciát arra, hogy a támogatott fejlesztés miatt szükségessé váló invertercsere ne járjon a még meglévő éves szaldó jogosultság elvesztésével.”

Hozzátette, hogy a háztartási naperőművek az üzembe helyezésük után 10 évvel kerülnek át a brüsszeli elvárás alapján, a tagállamok közül utolsóként bevezetett bruttó elszámolásba.

Az államtitkár kiemelte, a társadalmi egyeztetésre indított rendeletmódosítás tételesen is kimondja, hogy az Otthoni Energiatároló Programban megvalósuló fejlesztésekkel együtt járó, indokolt méretű invertercsere nem befolyásolja az elszámolási módváltás idejét.

Az egységesen 10 évre szóló szaldójogosultság a nyertes pályázóknál változatlan feltételekkel, az eredeti határidőig marad érvényben. Minden ezzel ellenkező hallomás, gyanú okozta félelem alaptalan! – hangsúlyozta az államtitkár, aki egyúttal arra is kitért, hogy a rendeletmódosítás közzétételével tesznek azért, hogy a légből kapott rémhírek senkit ne tartsanak vissza a jelentkezéstől.

„Az ajánlatunk világos: 2,5 millió forint támogatás mindössze 2,5 oldal kitöltéséért. Az elérhető előnyök még világosabbak: nagyobb önállóság, kisebb rezsi” – fogalmazott közösségi oldalán Czepek Gábor.

A poszt alatt található hozzászólásokban osztotta meg az államtitkár a rendeletmódosítás, az Otthoni Energiatároló Program és az arra vonatkozó pályázati felhívás elérhetőségét. Előbbiek a kormany.hu oldalon a Dokumentumtár fül alatt, illetve a kormany.hu/otthonienergiatarolo oldalon, míg utóbbi az nffku.hu honlapon olvasható.