2026. január 28., szerda

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 321.37 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Orbán Viktor: Az ukrán vezetés átlépett egy határt

“De nem ám a mi hazánkat!”

MH
 2026. január 28. szerda. 8:48
Megosztás

"Mi nem kerestük a konfliktust, mégis napok óta Magyarország a céltábla. De minket sem az elnök, sem a külügyminiszter, sem a szélsőséges katonai csoportok fenyegetései nem térítenek el attól, hogy érvényt szerezzünk a magyarok érdekeinek. Nem küldünk pénzt Ukrajnába, mert jobb helyen van a magyar családoknál, mint egy ukrán oligarcha mosdójában" - fogalmazott a miniszterelnök szerda reggel saját közösségi oldalán.

Orbán Viktor: Az ukrán vezetés átlépett egy határt
Orbán Viktor: Az ukrán vezetés átlépett egy határt
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A kormányfő hozzátette: "Nem engedjük, hogy betiltsák az orosz olaj és gáz behozatalát, mert nélküle nincs rezsicsökkentés és nincs megfizethető energia a magyar családoknak. És azt sem engedjük, hogy Ukrajnát az uniós jogot megerőszakolva, két év alatt beleszuszakolják az Európai Unióba, mert ezzel a háborút is importálnánk. Ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezekről a kérdésekről nem Kijevben és nem is Brüsszelben fognak dönteni. Ezt tudják Ukrajnában is. Ezért akarnak egy új, ukrán-barát kormányt Budapesten, és ezért fenyegetnek lépten-nyomon".

"A válasz Petőfinél" - zárta bejegyzését Orbán Viktor.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink