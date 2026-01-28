Közel négymilliárd forintból újulnak a miskolci óvodák

Összesen több mint 3 milliárd forint európai uniós és állami forrásból újulhat meg három óvoda Miskolcon, ahol három általános iskola felújítása is támogatást nyert – közölte honlapján a vármegyeszékhely.

A weboldalon olvasható adatok alapján a MIÓVI Pitypang Tagóvodája 1,005 milliárd, a Benedek Elek Tagóvodája 860,7 millió, míg a Bulgárföldi Tagóvoda és Szolgáltatási Központ 1,372 milliárd forintot kap infrastrukturális fejlesztésre. A beruházásokban többek között teljes körű épületfelújítást és energetikai korszerűsítést valósítanak meg, de az akadálymentesítésre és az eszközbeszerzésre és fordítanak forrást.

Az óvodák mellett a Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 209,6 millió, a Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 300 millió, míg az Arany János Általános Iskola 179,7 millió forint támogatást nyert el. Az iskolákat érintő beruházások egyebek mellet épületfelújításra, akadálymentesítésre és más korszerűsítésre koncentrálnak – olvasható a honlapon.

Az összesen több mint 3,9 milliárd forintnyi vissza nem térítendő 100 százalékos támogatásból megvalósuló fejlesztések a Széchenyi Terv Plusz programban, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban jönnek létre az Európai Unió (EU) és a magyar állam társfinanszírozásával.