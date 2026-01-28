2026. január 28., szerda

Előd

EUR 380.16 Ft
USD 317.12 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Elkészült az országgyűlési választás hirdetménye

A hirdetmény tartalmazza egyebek mellett a választás napját, és azt, hogy szavazni reggel 6-tól este 7 óráig lehet

MH/MTI
 2026. január 28. szerda. 14:08
Megosztás

Elkészült az április 12-ei országgyűlési választás hirdetménye, és megkezdődött a kiszállításuk a választási irodákhoz. Várhatóan még a héten minden településen kihelyezik őket – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szerdán.

Elkészült az országgyűlési választás hirdetménye
Budapest, 2026. január 28. A 2026. április 12-ei országgyűlési választás hirdetménye a Nemzeti Választási Iroda (NVI) budapesti épületében 2026. január 28-án. Várhatóan még a héten minden településen kihelyezik a hirdetményt
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A nemzetiszínű motívummal ellátott hirdetmény 48x79 centiméter méretű és közel 88 ezer darabot gyártottak belőle.

A hirdetmény tartalmazza egyebek mellett a választás napját, és azt, hogy szavazni reggel 6-tól este 7 óráig lehet. Feltüntették rajta azt is, hogy aki lakóhelyétől eltérő helyen szeretne szavazni, az április 2-án, csütörtökön 16 óráig átjelentkezhet vagy kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

A hirdetmény tartalmazza azt is, hogy mozgóurnát a szavazás napján 12 óráig lehet kérni.

A választópolgárok részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához fordulhatnak vagy ellátogathatnak a www.valasztas.hu weboldalra.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink