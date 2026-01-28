A vándortáborok a jövő közösségeit építik

A vándortáborok a jövő közösségeit, a jövő nemzetét építik – hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a VIII. Vándortábor Konferencián szerdán Budapesten.

Navracsics Tibor köszöntőjében úgy fogalmazott, a vándortábor örök élmény, ami az életre tanítja meg a gyerekeket és felnőtteket.

„Mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy a jövő Magyarországa egészséges, érdeklődő, összetartó közösség legyen” – húzta alá a miniszter. Hozzátette: a vándortábor sok más mellett szerénységre, alázatra nevel a természet erőivel szemben, megtanítja a gyerekeket együtt játszani, segíteni egymásnak, praktikusan összepakolni, vigyázni a holmijukra, főzni, sátrat állítani, vagyis „az élet gyakorlati tudására, tapasztalatára tanít.”

A miniszter kiemelte: nagyon hálás Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkárnak, amiért újraélesztette, felkarolta, új energiával töltötte meg ezt a mozgalmat. Hozzátette: az elmúlt bő évtizedben rengeteg fejlesztés és kezdeményezés valósult meg, amelyek a mozgást és életmódváltást népszerűsítik a lakosság körében.

Navracsics Tibor felidézte: ő maga felső tagozatos általános iskolásként ismerkedett meg a vándortáborok világával, és ma is őrzi mindazokat az értékeket, kapcsolatokat, tanulságokat, amelyeket a táborozás adott neki.

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár arról beszélt: a vándortábor kiváló lehetőség a gyerekek számára, hogy élményeket gyűjtve tágítsák a teljesítőképességük határait, miközben erősödik bennük a haza iránti kötődés, a hazaszeretet is.

Rámutatott, a táboroknak területfejlesztési jelentőségük is van, a résztvevők évi 120 ezer vendégéjszakája mintegy hárommilliárd forintos bevételt hoz a gazdaságnak.

Egy ilyen tábor előreviszi a térség marketingjét, erősíti a térségi öntudatot is, összefogásra készteti az embereket, szervezeteket, hogy megmutassák a helyi látványosságokat, turisztikai lehetőségeket – magyarázta.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy a mozgalmat 2016-ban kezdték újraéleszteni, majd 2017-ben indult először tábor, ötszáz gyerek részvételével, 2020-ban pedig a koronavírus-járvány ellenére is több mint nyolc és félezer gyerek kapcsolódott be. Ma már gyalogos, erdei, vízi, kerékpáros és zarándok vándortábort is szerveznek, 41 útvonalon, 160 szálláshely bevonásával, és az eltelt kilenc év alatt több mint 100 ezer gyerek vett részt – ismertette.

Révész Máriusz hangsúlyozta: szeretnék elérni, hogy kicsit többet mozogjanak az emberek, éljenek egészségesen.

A vándortáborokra soha ilyen szükség nem volt, mint ma – jelentette ki, hozzátéve: a gyerekek sokkal rosszabb egészségi állapotban vannak, mint 10-20 évvel ezelőtt. Az iskolai Netfit mérések adatai szerint a helyzet drámai, minden negyedik gyerek elhízott, és országosan kedvezőtlen a gyerekek egészségi állapota – fejtette ki, megjegyezve: ötödikes korban a gyerekek 68,5 százaléka van az „egészségzónában”, de 12. osztályra ez az arány már csak 40 százalékos.

Az államtitkár kiemelte: fontos, hogy a mozgást megszerettessék, élménnyé tegyék, és a testnevelésórákon minden gyerek találjon neki tetsző mozgásformát.

Jelezte: világszinten probléma, hogy a gyerekek keveset mozognak és túl sok időt töltenek a virtuális térben, ami miatt a személyes kapcsolataik elsorvadnak, romlik a teljesítményük és megnövekszik körükben a mentális problémák aránya.

Révész Máriusz fontosnak nevezte, hogy az iskolák ne csak elvégezzék a Netfit méréseket, de használják is fel a kapott eredményeket arra, hogy saját egészségfejlesztési tervet, stratégiát alakítsanak ki, „ami egyébként törvényi kötelességük is.”