A kormány mindig segíteni akar a magyar családoknak

A kormány mindig azt keresi, miben segíthet, mi a családok számára előnyös – mondta Nagy István agrárminiszter szerdán az Igazság órája című online műsorban.

A tárcavezető hozzátette, a kormány eldöntötte, hogy az emberektől átvállalja azt a különbözetet, amivel a januári hideg megterhelné a családi kasszát.

Elmondta, a kormány szociális tűzifaprogram keretében évente 100 ezer családot tud segíteni összesen 200 ezer köbméter fával. Amikor érzékelték, hogy a szokásosnál hidegebb a január, azonnal operatív törzset hoztak létre, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a honvédség, az erdészet, az önkormányzat szállítja a krízisben lévő emberekhez a fát. Ezen túl hirdette meg a kormány a magasabb energiaköltség kompenzálását – emelte ki.

Úgy vélekedett, a tűzifa áfacsökkentését lenyelnék a kereskedők. Az áfacsökkentés ott hatásos, ahol sok volt az áfavisszaigényléssel történt csalás. Szerinte a zöldség és a gyümölcs áfájának csökkentése helyett is egyszerűbb, ha a nyugdíjasoknak utalványokat adnak.

„Amikor bántanak minket a 27 százalékos áfa miatt, tegyük hozzá, hogy a magyar személyi jövedelemadó a legalacsonyabb egész Európában. Ami a fizetésünket meghatározza, az a legalacsonyabb, és az áfa az, amivel az állam működését finanszírozni lehet” – jelentette ki, hozzáfűzve, hogy az alapvető élelmiszerek áfája ötszázalékos. A magyar kormánynak példa nélküli szociális érzékenysége van az adópolitika terén, a családi adózás rendszere „párját ritkítja”, a két- és többgyermekes anyák életük végéig nem fizetnek adót – sorolta.

„Van mit veszítenünk, van mit megvédenünk a következő választáson, ezek mind kockán forognak” – fogalmazott.

A nemzeti kormány a társadalom minden rétege számára olyan ajánlatot tud tenni, amivel jobban járunk, mint ha kockáztatunk és változtatunk – tette hozzá.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a napokban tett nyilatkozatára reagálva beszélt arról is, hogy „Ukrajna szörnyű helyzetben van, látszik, hogy közeledik a háború vége, és kétségbeesés van az ukrán politikusokon, vagdalkoznak, érzik (...) hogy veszteni fognak ebben a háborúban”.

Kijelentette, elfogadhatatlan, hogy Ukrajna nyíltan kampányol a magyar ellenzék oldalán, azt várják, hogy az ellenzék győzzön, mert akkor lehetővé válik Ukrajna gyors EU-tagsága, és repülőgépek, harci eszközök szállítása.

„Minden támogatást megadunk a bajba jutott embereknek, segítjük a gyermekeket, árvákat, legnagyobb mértékben Magyarország látja el árammal Ukrajnát, de nem vagyunk hajlandók belesodródni a háborújukba” – hangsúlyozta. Ukrajna 800 milliárd euró után újabb 700 milliárd eurót kért, mert a honvédségüket is támogatni kell. Az unokáinkat adósíthatjuk el Ukrajna miatt – hangoztatta.

Azt mondta, „amíg nemzeti patrióta kormány van, addig a magyar érdeknek kell érvényesülnie. Április 12-én erről is döntünk, (...) a magyar érdek vagy az ukrán, brüsszeli érdek a fontos. A tét, hogy lebontjuk-e a határkerítést, végrehajtjuk-e a migrációs paktumot, ezek sorsfordító kérdések.”

Kiemelte, hogy a magyar kormány minden fórumon küzd az EU és a dél-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi Mercosur-egyezmény ellen, mindent megtesznek azért, hogy azt ideiglenesen se vezessék be. Azt mondta, román EP-képviselők gondolkodnak azon, hogy kilépnek a Mercosur támogatói közül, ez esetben meglenne a blokkoló kisebbség a szerződéssel szemben.

A miniszter szerint az EU a szabadkereskedelmi egyezménnyel elvesztené az élelmezés feletti önrendelkezést, és ellenőrizetlen körülmények közül származó termékek érkeznének az uniós piacra.

Nagy István választókörzete kapcsán elmondta, vidéken az emberek két lábbal a földön járnak, tudják, mi mennyibe kerül a boltban, milyen adókedvezmények vannak, munkahely, megélhetés, biztonság van, a gyerek jó iskolába mehet tanulni, az ideológiákkal nem foglalkoznak.

„Biztonságra, megélhetésre van szükség, ezt a nemzeti kormány tudja nyújtani mindenki számára” – jelentette ki.