Szijjártó Péter: Az áprilisi választás tétje, hogy marad-e a rezsicsökkentés

Az áprilisi választásnak az is fontos tétje, hogy marad-e a rezsicsökkentés, a Tisza Párt ugyanis hagyná, hogy elvágják Magyarországot az olcsó orosz energiától - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden, saját közösségi oldalán.

"A következmények világosak: háromszoros rezsiszámla, 1000 forintos benzin, gyárbezárások, több tízezer munkahely elvesztése" - sorolta.

"Tegnap Brüsszelben azonban megszavazták Von der Leyen javaslatát. Pedig ezt meg lehetett volna akadályozni. Mégpedig a múlt héten: ott volt a lehetőség Von der Leyen leváltására, de a Tisza Párt frakciója, az Európai Néppárt - sorukban a tiszás képviselőkkel - nem szavazta meg a bizalmatlansági indítványt, így megmentették Von der Leyent" - emelte ki.

"Viszont még mindig van egy esély: a döntést meg kell támadni az Európai Bíróságon és végig kell vinni a pert a döntés megsemmisítése érdekében. Mi ezt meg is tesszük: a jogi beadványunk készen van, így amint hivatalosan is megjelenik a határozat, azonnal megindítjuk a pert, s ha maradunk kormányon, végig is visszük azt" - tette hozzá.

Szijjártó Péter azonban figyelmeztetett, hogy ha "a Tisza Párt nyerné meg a választást, ők nem vinnék végig a pert, hagynák, hogy elvágjanak minket az olcsó orosz energiától".

"A Tisza Párt elnöke - aki humbugnak tartja a rezsicsökkentést - ugyanis a nemzetközi nagytőke két olyan képviselőjét vette maga mellé, akik évek óta lobbiznak azért, hogy Magyarország ne vásároljon olcsó orosz energiát" - vélekedett.

"Április 12-e tétje tehát: marad-e a rezsicsökkentés" - összegzett.