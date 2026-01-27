Nem indul a választáson az MSZP

Komjáthi Imre pártelnök arról tájékoztatta a tagokat, hogy nincs elég önkéntes, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban, de feltehetően a párt támogatottsága is mélyponton van, így az országos lista állítása szinte esélytelen lenne. Ezért 36 év után először nem indul a Magyar Szocialista Párt a választásokon - közölte a Magyar Nemzet .

A rendelkezésre álló információik szerint az áprilisi választástól való távolmaradás állítólag nem Magyar Péterék javára történik: a szocialisták szimplán elvesztették szavazóbázisukat – a többi baloldali párthoz hasonlóan.

Érdekesség, hogy lesznek néhányan az MSZP soraiból, akik egyéniben elindulnak a választáson, de már nem a párt színeiben. Akadnak még ugyanis olyan húzónevek az MSZP háza táján, akik személyes népszerűsége esélyt ad arra, hogy – ha nem is országos listán – mandátumhoz jussanak április 12-én.

Hiller István minap az ATV-ben erősítette meg, hogy Budapest 16. választókerületben, Pesterzsébeten és Soroksáron fog elindulni.

A korábbi miniszter elmondta: biztos abban, hogy le tudja győzni a kormánypárt emberét, Földesi Gyulát, de azt is elmondta, hogy a Tisza jelöltjét, Tarr Zoltánt nem tekinti ellenfélnek és ellenségnek.

A másik egyéni jelölt Kunhalmi Ágnes lehet, aki Hillerhez hasonlóan közösségi oldalán elhagyta az MSZP-logót.

A Magyar Nemzet úgy tudja, országosan nagyjából 15 olyan MSZP-s lehet, aki egyéniben áll a startvonalhoz, és mandátumhoz jutása esetén független képviselőként tevékenykedne. A lap értesüléseit az is megerősíti, hogy a szocialisták még mindig nem mutatták be országgyűlési képviselőjelöltjeiket. és a párt honlapján sincs nyoma annak, mikor lehetne nyilvános a lista.