Elképesztő összeget kér Ukrajna

Ukrajnának elemi érdeke az, hogy megkapja azokat az óriási összegeket, amelyeket az EU-tól folyamatosan kér és követel – jelentette ki a kormányszóvivő az Igazság órája című online műsorban szerdán. Vitályos Eszter rámutatott: a 800 milliárd dolláros ukrán követelés annyi pénz, amiből 40 évig lehetne fizetni a nyugdíjakat és 60 évig a magyar családtámogatásokat.

Vitályos Eszter azt mondta: Ukrajnában úgy gondolkodnak, hogy a jelenlegi magyar kormány „a kerékkötője” annak hogy őket nem veszik fel az unióba. Innentől teljesen egyértelmű, hogy az ellenfél oldalára állnak, megpróbálnak a Tisza Pártnak segíteni mindenféle létező eszközzel, „azt akarják, hogy egy Ukrajna-párti kormány kerüljön hatalomra áprilisban” – tette hozzá.

Jelezte: az ukránok odáig is elmentek, hogy azt javasolják a magyarországi ellenzéknek, hogy vereség esetén választási csalásra hivatkozva támadják meg az eredményt, és akkor majd nem lehet kihirdetni azt.

Ukrán oldalról és a magyar ellenzéknél is látni ezt „a sarokba szorított állapotot”, vádaskodások, hazugságok, ötlettelenség, programlopás, minden amit el lehet képzelni, az a választókerületekben helyi szinten megvan – értékelt Vitályos Eszter.

A kormányszóvivő arról is beszélt: a jelenlegi európai vezetők az uniós tagállamok polgárai ellen cselekednek folyamatosan és régóta. Romlik a versenyképesség, romlanak a gazdasági mutatók, olyan intézkedéseket hoznak – például a migrációs paktum felgyorsítása, Ukrajna támogatása – amelyek a tagállamoknak hátrányosak – mutatott rá.

A 800 milliárd dolláros ukrán követelés csak a szentendrei választókerületben 54 milliárd forint mínuszt jelentene, nagyjából annyit, mint az elmúlt öt évben fejlesztésekre költöttek ott. Ha ez a pénz Ukrajnába megy, nem marad fejlesztésre – mutatott rá Vitályos Eszter, aki Pest megye 3-as számú választókerületéből jutott a parlamentbe 2022-ben.

Hozzátette: ez a 800 milliárd dollár annyi pénz, amiből 40 évig tudnánk fizetni a nyugdíjakat és 60 évig a magyar családtámogatásokat. Ez minden magyar családtól 1,3 millió forintot vonna el

A nemzeti petíció kapcsán a kormányszóvivő úgy fogalmazott: a sorsfordító ügyekben mindig megkérdezték a polgárokat, a magyar kormány így működik. Ilyen volt a migráció, a rezsicsökkentés vagy az adóemelések – mondta, hozzátéve, hogy ezekkel a véleményekkel tud kiállni a miniszterelnök az EU-ban. Vitályos Eszter szerint meg kellene kérdezni az emberek véleményét a többi uniós országban is, de több tagállam vezetése fél az eredménytől.

Azt, hogy az EU 2027 végéig teljesen betiltja az orosz gázimportot, és szankciókat vezet be az azt megszegők ellen, Vitályos Eszter jogszabályellenesnek nevezte, majd azt mondta: úgy hoztak döntést, hogy arra nem lett volna felhatalmazás, ezért fordulnak az európai bírósághoz. Ha Magyarországnak le kell válnia az orosz gázról, egyből háromszorosára ugrik a rezsi – figyelmeztetett.

Kitért arra is: múlt szerdán hozott egy elvi döntést a kormány arról, hogy nem lehet több a januári rezsiszámla mint a decemberi volt, a többletköltséget az állam átvállalja. Az ügyön egy munkacsoport dolgozik. Bízik benne, hogy a szerdai kormányülés utáni Kormányinfón be is tudják jelenteni a részleteket – jegyezte meg.

Vitályos Eszter a választás tétjéről azt mondta: a következő 75 nap arról fog szólni, hogy „teljesen élesen, kontúrosan kirajzolódjon az, hogy van egy olyan párt és egy olyan kormánya az országnak, amely a nemzeti vonalon a szuverén, önálló Magyarország vonalán akar maradni, és van egy olyan párt, jelenleg a legnagyobb ellenzéki gyűjtőpárt, amely Brüsszel-párti, háborúpárti és Ukrajna-párti”.