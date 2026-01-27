Brüsszel ezt nem nézi jó szemmel!

„Már évek óta látjuk azt, hogy az Európai Bizottságnak a szemét szúrja” az a jelentős összeg, amelyet a kormány a magyar családokra költ – mondta a családokért felelős államtitkár az M1 aktuális csatorna műsorának keddi adásában.

Koncz Zsófia hangsúlyozta, ez az összeg idén „soha nem látott méretű”, hiszen az országvezetés a GDP 5 százalékát, azaz 4802 milliárd forintot különített el erre a célra. Hozzátette, ez csaknem 1000 milliárd forinttal több, mint a tavalyi évben.

Megjegyezte, Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a jelentésében összegyűjtötte egyebek között azt, hogyan érintené a magyar családtámogatásokat az Ukrajnának szánt 1500 milliárd eurós csomag. Az államtitkár kiemelte, ha ez a finanszírozás megvalósul, akkor veszélybe kerülnek az olyan támogatások, mint az édesanyák személyi-jövedelemadó-mentessége és a családi adókedvezmény intézménye is.

Azt mondta, az Európai Unió (EU) vezetői leginkább az ukrán jóléti programot szeretnék megvalósítani és másra költenék a magyar családoknak és nyugdíjasoknak szánt forrásokat. Folytatta, az uniós vezetők „nagyon erőteljes pénzgyűjtésbe kezdtek a háború kapcsán”, 800 milliárd eurót a jóléti programra, míg 700 milliárdot a háború finanszírozására költenének.

Az államtitkár ismertette, hogy Magyarországra vetítve ez az összeg egy magyar családnak 1,4 millió forintjába kerülne. Kiemelte, a kormány a magyar családok jólétét szeretné biztosítani a jövőben is és nem az ukrán jóléti programot akarja megvalósítani a magyar emberek pénzén.

Úgy folytatta, a háború kitörése óta az unió már 193 milliárd eurót költött Ukrajnára, emellett már egy 90 milliárd eurós hitel felvételéről is döntöttek. A nemrég bejelentett finanszírozási csomagot agyrémnek nevezte és leszögezte, hogy amíg a jelenlegi kormány vezeti az országot, meg fogják védeni a családok támogatására hozott intézkedéseket.

A kormány nem akar magasabb rezsiárakat, nem akarja finanszírozni a háborút és Ukrajna működését, ezért kikéri a magyarok véleményét a nemzeti petícióban, hogy meg tudják védeni a támogatásokat.

Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában is nyomatékosította a nemzeti petíció fontosságát. Ismertette, abban a magyarok három dologra mondhatnak nemet: az orosz-ukrán háború és Ukrajna működésének finanszírozására, valamint a rezsiárak háború miatti emelésére.

Koncz Zsófia arról is beszélt, hogy a magyar emberek és családok bármilyen nehézség esetén, mindent tekintetben számíthattak a nemzeti kormányra. Szerinte az áprilisi választás tétje a magyar családok számára a legnagyobb, mert ők lennének a vesztesei egy „háborúpárti kormánynak” és a nyertesei a „békepárti, nemzeti kormánynak”.